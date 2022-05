Türkiye Gazetesi

İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sının yenilgiye uğratılmasının 77. yıldönümünde dün gerçekleşti. Törende Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in "Rus askerleri kendi toprakları için savaşmaktadır. Savaşmaya da devam edeceğiz." Sözleri dünya gündeminden düşmüyor.

Kızıl Meydan’da 9 Mayıs’ta gerçekleştirilen Zafer Günü töreninde askeri geçit töreni düzenlendi.

PUTİN’DEN ‘SAVAŞ’ MESAJI

Putin’in günlerdir provası yapılan Zafer Günü töreninde ne konuşma yapacağı merak ediliyordu. Konuşmasında Batı’ya sert mesajlar veren Putin, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdiye kadar düşmanlarımızla birçok savaş verdik. Ordumuzun cesaretinden ve savaşa katılanların çocukları ve torunlarının cesaretlerinden biz de övünüyoruz. Küresel savaşın dehşetini durdurmak için elimizden geleni yapma görevimiz var. Rusya hep denklik ilkesini savunmuştu. Kırım'da ve Donbas'ta topraklarımızı ele geçirmek istediklerini biliyorduk. Ukrayna'nın nükleer silah planları vardı, NATO çevremizde yayılıyordu. Bu ülkemiz için bir tehdit haline gelmişti. Bölgede askeri altyapıyı her geçen gün artırdılar. Sınırlarımıza her gün daha çok yaklaştılar. Tehlike her gün artıyordu. Verilecek tek doğru karar buydu. Egemen bir devletin alabileceği tek doğru kararı aldık." dedi.

UÇAKLAR NEDEN UÇMADI?

İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın yenilgiye uğratıldığı gün her yıl 'Zafer Günü' olarak kutlanıyor.

Rusya'nın toplam 28 şehrinde 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla düzenlenen geçit törenlerine toplam 65 bin asker, 2 bin 400 çeşit silah ve askeri teknik araç katıldı. Fakat merak edilen bir diğer konu ise törende, hava kuvvetleri bölümünün iptal edilmesi oldu.

Kızıl Meydan'daki törende onlarca helikopter ve uçağın yapacağı gösteriler olumsuz hava koşulları gerekçe gösterilerek iptal edildi.

Onlarca helikopter ve uçağın yapacağı gösteri ‘olumsuz hava koşulları’ gerekçe gösterilerek iptal edildi. Ancak tören sırasında uçuşları engelleyecek bir hava muhalefetinin olmadığı gözlemlendi.

Rusya’da 9 Mayıs Zafer Günü törenlerle kutlandı: Binlerce asker katıldı Rusya’da, Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 77. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'de törende konuşma yaptı.

Putin'in Zafer Günü konuşmasına Zelenskiy'den jet cevap Zafer Günü konuşmasında kendi toprakları için savaştıklarını söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den cevap geldi. Zelenskiy, "Özgür insanlarımıza hükmedebilecek hiçbir işgalci yok. Er ya da geç kazanacağız" dedi.

Putin Zafer Günü'nde konuştu: Savaşmaya devam edeceğiz İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sının yenilgiye uğratılmasının 77. yıldönümünde tüm gözler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Kızıl Meydan'da konuştu. Savaşa ilişkin ne konuşacağı günlerdir merak edilen Putin, "Rus askerleri kendi toprakları için savaşmaktadır. Savaşmaya da devam edeceğiz." dedi.