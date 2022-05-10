Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi Konferansı" başlıklı 6'ncı Brüksel Konferansı'nın açılışında konuştu.

Borrell, "Suriye hakkında daha az konuşur olsak da ülkede rejim bölgeleri de dahil olmak üzere halkın yüzde 90'ı yoksulluk içinde yaşıyor. Yüzde 60'ının gıda güvenliği bulunmuyor. Bir sonraki öğünün nereden geleceğini bilmiyorlar. Rusya'nın Ukrayna'da açtığı savaş gıda ve enerji fiyatlarını artıracak ve Suriye'de durum daha kötü olacak" dedi.

Suriyelilere ev sahipliği yapan Türkiye, Lübnan, Ürdün, Mısır ve Irak gibi ülkelerin üzerindeki yükün ağır olduğunu belirten Borrell, "Bu insanların evlerine gönüllü, sürdürülebilir, güvenli ve onurlu şekilde dönmelerini umuyoruz" diye konuştu.

Borrell, AB'nin Suriyeliler için 2022'de ek 1 milyar euroluk destek taahhüt ettiğini duyurdu

Borrell, AB'nin geçen sene 2022 için 560 milyon euro ayırdığını hatırlatarak, "2022 yılı için ek 1 milyar euro taahhüt ettiğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

2023 için AB'nin Suriye'deki Suriyeliler ve bölge ülkelerdeki Suriyeliler için 1 milyar 560 milyon euroluk destek sağlayacağını bildiren Borrell, "Bugün hepinizden eşit oranda cömert davranmanızı istiyorum" açıklamasını yaptı.

Borrell, Suriyelilerin hayatlarını yeniden kurmaları için Suriye sivil toplumuyla, yerel örgütler ve liderlerle birlikte çalışılması gerektiğine işaret ederek, alıkonulanların akıbetlerinin, savaş suçlarının aydınlatılması için uluslararası sorumluluğun yerine getirilmesi çağrısı yaptı.

TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİLERE ÖNCELİK VURGUSU

Türkiye'den sınır ötesi yardımlara muhtaç milyonların durumunun öncelik olduğunu vurgulayan Borrell, "AB, insani yardımların Suriye'nin kuzeyine ulaştırılmasını garanti etmek amacıyla hayati nitelikteki sınır ötesi kararın yenilenmesi için Türkiye ve diğerleriyle birlikte çalışacak" değerlendirmesini yaptı.

Borrell, "Şimdi manşetlerde Ukrayna var ama Suriye'den vazgeçmeyelim" diyerek, şöyle devam etti:

"Rusya ve rejim, BMGK'nin 2254 sayılı kararına bağlılığımızdan vazgeçmeyeceğimizi, bu konferans vesilesiyle anlamalıdır. Esed rejimine yönelik yaptırımlarımızı sürdüreceğiz, insanlar evlerine güvenle dönene kadar ilişkilerimizi normalleştirmeyeceğiz."

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 6 yıldır yapılan Suriye konulu toplantılar, AB ile Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ortaklaşa düzenleniyor ve Suriyeliler için finansal yardım taahhütlerinde bulunuluyor.

Hükümetler, uluslararası ve bölgesel organizasyonlar ile sivil toplum temsilcilerinin katıldığı toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal temsil ediyor.

Geçen seneki konferansta 5,3 milyar euro (6,4 milyar dolar) taahhüt edilmişti.

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