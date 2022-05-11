Türkiye Gazetesi

Ukrayna’daki başarılarıyla adından söz ettiren Bayraktar TB2’ler ABD’nin ünlü dergilerinden The New Yorker’da gündem konusu oldu. Savaştaki başarılarıyla ilgili yayınlanan makalede Bayraktar TB2’ler için övgü dolu sözler kullanıldı. “Savaşın doğasını değiştiren Türk dronu” olarak adlandırılan Bayraktar’lar tüm dünyanın gözdesi haline gelmiş durumda.

“SAVAŞIN DOĞASINI DEĞİŞTİREN TÜRK DRONU”

Yayınlanan makalede Bayraktar TB2 için “Savaşın doğasını değiştiren Türk dronu” ifadeleri kullanıldı. Aynı zamanda Ukrayna ve çeşitli ülkelerin kullandığı SİHA’ların Türkiye için diplomatik bir araç olduğu vurgulandı. The New Yorker dergisindeki Stephen Witt imzalı makale, Bayraktar TB2 dronları ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar’ın hayatı ele alındı.

13 ÜLKEYE SATILDI

Bayraktar TB2’nin 2016’dan bu yana 13 ülkeye satıldığı belirtilen makalede, “Ukrayna’nın savunmasında Bayraktar bir efsane hâline geldi. Kiev’de bir hayvanat bahçesi bebek lemura ismi verilmesinden dron’un ‘Rus suçlularından hayaletler yaptığını’ iddia eden akılda kalıcı bir şarkının konusu oldu” denildi.

DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ ZIRHLI ARAÇLARINI ETKİSİZ HALE GETİRİYOR

İnsansız hava aracının Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan tarafından da başarılı bir şekilde kullanıldığı belirtilerek, “TB2 şu ana kadar Kuzey Afrika’dan Kafkasya’ya kadar 800’den fazla atış gerçekleştirdi. Askeri analistler daha önce yavaş, alçaktan uçan dronların konvansiyonel savaşta düşük kullanımı olacağını öngörürken TB2, kendisini yok etmek için tasarlanan hava savunma sistemlerini etkisiz hâle getirebiliyor” denildi.

Makalenin yazarı Witt, Selçuk Bayraktar ile mart ayında video yoluyla konuştuklarını belirterek şunu aktardı:

“Ona dronlarının Ukrayna’daki kullanımına ilişkin bir soru sorduğumda şu ceabı verdi: Yapmaları için tasarlandıkları işi yapıyorlar. Dünyadaki en gelişmiş hava savunma sistemlerinden ve zırhlı araçlardan bazılarını etkisiz hâle getiriyorlar”

ELON MUSK BENZETMESİ

Bayraktar’ın sosyal medya hesaplarıyla genç girişimcilere örnek olduğunu ve teşvik ettiği belirten Cenevre Üniversitesi’nden uluslararası ilişkiler araştırmacısı Federico Donelli, “Bazı insanlar onu Elon Musk gibi görüyor” dedi.

BAYRAKTAR’IN HAYATI ELE ALINDI

1979 yılında doğan Bayraktar’ın hayat hikâyesinin anlatıldığı makale, ikinci yüksek lisans programını tamamladığı, ABD'nin önce gelen üniversitelerinden Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) danışmanı olan Eric Feron’un görüşlerine de yer verdi.

Feron’u “azimli bir zanaatkar ve genç eğitimine karşı bir tutkuya sahip gözlemci bir Müslüman” olarak hatırladığını söyledi. Feron, “İyi bir pilottu ancak ne yapmak istediğini düğününe davet edilene kadar anlamamıştım” dedi.

Bayraktar TB2 yine hayran bıraktı: Canlı yayında öve öve bitiremediler Yerli ve milli teknolojiyle üretilen Bayraktar TB2'ler Ukrayna'da sergiledikleri başarılı performans ile dünya medyasında adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak bir Fransız kanalında yayınlanan programda övgüleri toplayan Bayraktar TB2 için, "Hepsinden önemlisi bu drone, onu yok etmek için gönderilmesi gereken füzeden daha ucuz. Bu yüzden ekonomik olarak gerçek bir konu var" ifadeleri kullanıldı.

Gençlerin isteği üzerine harekete geçen Erdoğan, Selçuk Bayraktar’ı arayıp söz aldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam iftarda gençlerle bir araya geldi. Bursların bu ay erken yatırılacağının müjdesini veren Erdoğan, gençlerin Selçuk Bayraktar isteğini geri çevirmedi. Selçuk Bayraktar’la iftar yapmak isteyen gençlerin isteği üzerine telefonla Bayraktar’ı arayan Erdoğan, "Burada 4 bin öğrenci var. TEKNOFEST gençliği dediler ki bir de biz Selçuk ağabeyimizi aramızda görmek isteriz" dedi. Bayraktar ise bayrama kadar geleceğinin sözünü verdi.

Selçuk Bayraktar'dan Ayasofya paylaşımı Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın Ayasofya Cami paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.