Türkiye Gazetesi

ABD'nin Güney Carolina eyaletine bağlı Trenton bölgesinde Joseph Anthony McKinnon'un cansız bedenini bulan komşuları, polise haber verdi. Edgefield İlçe Şerif Ofisi, cesedin bulunduğu alanda yaptığı çalışmalar sonucu McKinnon'un arkadaşı olan 65 yaşındaki Patricia Ruth Dent'in çöp poşetine sarılı cesedine ulaştı.

BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Yapılan otopsi sonucunda Dent'in boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Komşularının polise verdiği ifadeye göre, ölmeden önce McKinnon'un kendi bahçesinde kazı yaptığı belirtildi.

GÖMERKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

McKinnon'un ise kalp krizinden hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri, McKinnon'un Dent'i gömmesinin hemen ardından öldüğünü tahmin ediyor.

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