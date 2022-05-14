Türkiye Gazetesi

Rusya, Finlandiya ve İsveç’in olası NATO üyeliğini ve Ukrayna’daki son durumu konuşmak için Ulusal Güvenlik Konseyi’ni topladı. Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılma kararının Rusya’nın güvenliğine olası tehditlerinin” konuşulduğu toplantı sonrası Rusya’dan ilk açıklama geldi.

MOSKOVA GEREKEN ÖNLEMLERİ ALIR

Rusya Ukrayna savaşı sonrası NATO ile yakınlaşan Finlandiya ve İsveç’in üyeliği konusunda yeni bir açıklama yaptı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, "NATO, Rusya sınırına yakın noktalara nükleer güç ve altyapı konuşlandırırsa Moskova gereken önlemleri alır" dedi.

FİNLANDİYA VE İSVEÇ’İN YARIN KARAR ALMASI BEKLENİYOR

Rusya’nın İsveç ve Finlandiya’ya karşı düşmanca bir tavır takınmadığını altını çizen bakan yardımcısı, ülkenin NATO ittifakına katılma konusunda gerçek neden görmediklerini de belirtti. Finlandiya ve İsveç'te hükümetlerin, NATO üyeliği konusunda yarın nihai karar alması bekleniyor.

Putin Ulusal Güvenlik Konseyi’ni topladı: Gündem İsveç ve Finlandiya Rus lider Vladimir Putin, Finlandiya ve İsveç’in olası NATO üyeliği gündemiyle Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi’ni topladı.