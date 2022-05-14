Türkiye Gazetesi

İsrail askerleri, dün Filistinli gazeteci Shireen Abu Akleh'in cenaze konvoyuna saldırarak tabutunun düşmesine neden olmuştu. Skandal olay sonrası dünyadan tepkiler art arda geldi. Bu gelişmelerin ardından İsrail polislerine soruşturma açılacağını duyurdu.

CENAZEYE KATILANLARI SUÇLADILAR

Filistinli gazeteci Shireen Abu Akleh geçtiğimiz Çarşamba günü Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından ateş açılması sonucu hayatını kaybetmiş, dün de düzenlenen cenaze töreninde İsrail güçleri bu kez gazetecinin cenaze konvoyuna saldırmıştı. İsrail, bugün İsrail güçleri tarafından öldürülen gazetecinin cenazesine saldıran ve Kudüs'teki tören sırasında tabutu düşürmelerine neden olan polisler hakkında soruşturma açılacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, "İsrail, polis memurlarını destekliyor, ancak yaşanan bu olaydan dersler de çıkarılacak. İsrail polisi, yüzlerce isyancı töreni sabote etmeye ve polise zarar vermeye çalıştıkları için güç kullanmak zorunda kaldı" denildi.

BLINKEN DE KINAMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aynı zamanda ABD vatandaşı olan Abu Akleh'in cenaze konvoyuna izinsiz giren İsrail polisinin görüntülerinden rahatsız olduğunu dile getirerek, "Her aile, sevdiklerini onurlu ve engelsiz bir şekilde uğurlamayı hak eder" ifadelerini kullanmıştı.

Biden'dan Ebu Akile çağrısı:Soruşturma başlatılsın ABD Başkanı Joe Biden, Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi olayının soruşturulması gerektiğini belirtti.

İsrail polisi, öldürülen Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin cenazesine müdahale etti! Tabut yere düştü Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından öldürülen Al Jazeera televizyonunun muhabiri Şirin Ebu Akile’nin naaşının taşınması sırasında İsrail polisinin müdahale etti. İsrail polisi, Ebu Akile'nin cenazesinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te omuzlarda taşınmasına izin vermedi.