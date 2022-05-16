Türkiye Gazetesi

Greenpeace, dün akşam 12 aktivistin 33 bin ton Rus mazotunu taşıyan Yunan tankerinin yükünü boşaltacağı İngiltere’nin Essex kentindeki limana girişini engelledi. Açıklamada, Ukrayna’daki savaşın finans edilmesine izin vermesini protesto ettikleri bu nedenle de gemiye engel olduklarını kaydetti.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çevreci örgütün İngiltere temsilcisi Georgaia Whitaker da Putin’in yaklaşık 3 ay önce Ukrayna’yı işgal ettiğini ancak İngiltere’den gelen fosil yakıt parasının hala savaş kasasını finanse ettiğini ifade etti. Protestocular tankerin rıhtımına tırmanarak "Petrol savaşı körüklüyor" yazılı pankartlar açtı. Essex Polisi, yaptığı açıklamada, olayla ilgili 8 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

AB dışişleri bakanları 'Rusya' gündemiyle toplandı Avrupa Birliği dışişleri bakanları, Rusya'ya karşı petrol ihracat yasağını da içeren yaptırım paketini görüşmek için Brüksel'de bir araya geldi.