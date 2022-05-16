Türkiye Gazetesi

NATO'ya üyelikleri gündemde olan Finlandiya ve İsveç'ten, Türkiye'ye kritik bir ziyaret gerçekleştirilecek. Bu bağlamda İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nın, NATO üyelik başvurularını görüşmek için Türkiye'ye gidecekleri bildirildi. Türkiye, terör destekçiliği gerekçesiyle söz konusu iki ülkenin üyeliğine bu bağlamda sıcak bakmadığını açıklamıştı.

ÇAVUŞOĞLU İLE GÖRÜŞECEKLER

İsveç Dışişleri Bakanlığından İsveç'in resmi haber ajansı TT'ye yapılan açıklamada, Linde ve Haavisto'nun, NATO üyelik başvurularını görüşmek için Türkiye'ye gidecekleri belirtildi.

Açıklamada, bakanların Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecekleri kaydedildi.

Linde, dün, ülkesinin NATO üyeliğine başvurması yönünde aldığı kararı değerlendirmek için çok yakında Ankara'ya bir heyet gönderileceğini açıklamıştı.

İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleri tartışılırken NATO’dan dikkat çeken Türkiye paylaşımı NATO’ya resmen başvuran İsveç ve Finlandiya ile Ankara arasında tartışmalar sıcaklığını korurken NATO kanadından yapılan paylaşım dikkat çekti.

İsveç: NATO'ya başvurmaya karar verdik İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve ana muhalefet partisi lideri Ulf Kristersson düzenledikleri ortak basın toplantısında, NATO’ya başvurmaya karar verdiklerini açıkladı.

NATO hamlesine Putin'den cevap: Karşılık vereceğiz Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına "bir cevap, bir tepki" vereceklerini söyledi.

Rusya: İsveç ve Finlandiya’nın NATO girişimleri büyük bir hata Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO girişimleri, sonuçları ağır olacak büyük bir hata" dedi.

NATO hamlesine Rusya'dan nükleer tehdit: Avrupa sınırına yığarız Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş devam ederken, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üye olmalarına karşı çıkan Rusya’da bu kez devlet televizyonunda Moskova’nın Avrupa sınırlarına taktik nükleer silah konuşlandırabileceğini söyledi.