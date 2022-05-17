Türkiye Gazetesi

Çinli bilim adamları ülkenin güneyinde bulunan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde tarihi bir keşfe imza attı. Uzun süredir girmek için hazırlık yaptıkları mağaraya giren bilim adamları, gördükleriyle şoka uğradılar.

GÖRÜLMEMİŞ BİR TÜR

Bilim adamları “Büyük düden” adını verdikleri mağaranın içerisine girerek daha önce kimsenin görmediği bir orman keşfetti. Karşılaştıkları orman kaşısın da şok olan bilim adamları, bölgenin bir doğa harikası olduğunu dile getirdi.

“HERKES BURAYI GÖRMELİ”

Orman hakkında bilgi veren bilim adamları "Harika, burayı herkes görmeli" yorumunda bulundu. Keşif ekibi lideri Chen Lixin, Xinhua Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Bu mağaralarda şimdiye kadar bilim tarafından hiç rapor edilmemiş veya tanımlanmamış türlerin bulunması beni şaşırtmaz" dedi.

YENİ TÜRLERİN KEŞFİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

306 metre uzunluğunda ve 150 metre genişliğindeki mağarada 30 obruğa rastlandı. Bölge Unesco tarafından Dünya Mirası Alanı ilan edildi. Bilim insanlarının yeni hedefi, orman içinde daha önce tespit edilmeyen yeni canlı türleri bulmak.

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