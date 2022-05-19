Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik 24 Şubat’ta başlattığı saldırılar devam ederken, Rus askerlerine karşı açılan ilk savaş suçu davasına başlandı. 21 yaşındaki Rus askeri Vadim Shishimarin, 28 Şubat’ta kuzeydoğu Ukrayna’da bisikletle gitmekte olan 62 yaşındaki bir sivili öldürdüğü iddiasıyla başkent Kiev’deki bölge mahkemesinde hâkim karşına çıktı.

Duruşma salonundaki cam bölmede tutulan Rus askeri, suçlamaları kabul etti. Hakkında müebbet hapis cezası talep edilen Sibirya’nın Irkutsk bölgesinden olan Shishimarin, savaş suçları ve kasıtlı cinayet dâhil olmak üzere iddialardan suçlu olup olmadığı sorulduğunda “evet” cevabını verdi. Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, 11 binden fazla savaş suçu tespit ettiklerini belirterek “Şimdiden 40 şüphelimiz var. Bu ilk duruşmayla, Ukrayna’da suç işleme emri veren veya bu suçlara yardım eden her failin, her kişinin sorumluluktan kaçmayacağına dair net bir mesaj gönderiyoruz” dedi.

AZOVSTAL'DEN İKİ GÜNDE 959 TAHLİYE

Ukrayna’nın Mariupol şehrinde Rus kuşatmasındaki Azovstal Fabrikasında aralarında ağır yaralıların da olduğu Azov Taburu birliğine bağlı Ukraynalı askerlerin tahliye edildiği bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov ise son iki günde fabrikadaki 959 Ukraynalı askerin teslim olduğunu bildirdi.

Emekli Rus Albaydan Putin'i kızdıracak sözler: Canlı yayında Ukrayna’ya saldırılarını eleştirdi Emekli Rus Albay canlı yayında Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarını eleştirerek, durumun kötüye gittiğini belirtti.

Ukrayna kötü haberi verdi: Müzakere süreci askıya alındı Ukrayna, Rusya ile devam eden heyetler arası müzakere sürecinin askıya alındığını açıkladı.