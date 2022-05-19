Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’daki ilerleyişi hız kesmeden devam ediyor. Bölgede bilanço ağırlaşırken Rusya Devlet Lideri Vladimir Putin son kozunu sahaya sürdü. ‘Terminatör’ olarak anılan dev araç Ukrayna sınırına konuşlandırıldı.

“OYUNU DEĞİŞTİRECEK ARAÇ”

Rus medyası ise Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gözdesi olduğu belirttiği Terminatör için, savaş alanında “Oyunu değiştirecek araç” olarak tanımlanıyor.

5 KİŞİLİK EKİP TARAFINDAN YÖNETİLİYOR

T-72 şasesi üzerine tasarlanan ve 2 adet 30mm otomatik top, 4 adet tanksavar füzesi, 2 adet 30mm bombaatar ile 7,62mm makineli tüfekten oluşan etkileyici bir cephanelik taşıyan bu zırhlı araç, 5 kişilik bir ekip tarafından yönetiliyor.

BİRÇOK SAVAŞTA YER ALDI

'Terminatör' araçları Suriye'de kullanılmıştı ve Şubat ayında Ukrayna sınırına taşınmıştı. Rusya'nın 'Terminatör' Ukrayna'ya konuşlandırmayı şimdiye kadar neden ertelediği ise bilinmiyor.

T-90M TANKI

Mürettebat: 3 adam

Boyutlar ve ağırlık

Ağırlık: 46,5 ton

Uzunluk (silah ileri): 9.53m

Genişlik: 3,78m

Yükseklik: 2.23m

Silahlanma

Ana silah: Güçlü mühimmat ve tanksavar füzeleri ateşleyebilen 125 mm'lik tank topu

Makineli tüfekler: 7.62 mm makineli tüfek ve 12.7 mm makineli tüfek

Savunma yetenekleri : Yükseltilmiş zırh koruması, yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş atış kontrol sistemi, gelişmiş beka teknolojisi

Hareketlilik

Menzil: 5 km'ye kadar uzakta bulunan düşman tanklarını hedefleyebilir

Motor: 1.000 beygir gücünde V-92S2 çok yakıtlı dizel motor

Hizmet tarihi: 2016

Üretici: Uralvagonzavod

BMPT 'TERMİNATÖR'

Mürettebat: 5 adam

Boyutlar ve ağırlık

Ağırlık: 47 ton

Gövde uzunluğu: 6.9m

Genişlik: 3.8m

Yükseklik: 3.4m

Silahlanma

Ana silah: Mühimmat ateşleyebilen iki adet 30 mm top ve dört adet tanksavar füze rampası

Makineli tüfek: 7.62 mm makineli tüfekler

El bombası fırlatıcıları: 2 x 30 mm

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Savunma yetenekleri: Kompozit zırh koruması

Hareketlilik

Menzil: 5 km'ye kadar uzakta bulunan düşman tanklarını hedefleyebilir

Motor: 1.000 beygir gücünde V-92S2 dizel motor

Hizmet tarihi: 2017

Üretici: Uralvagonzavod