Türkiye Gazetesi

Irak'ın 2003'te işgal edildiği dönemde ABD Başkanı olan George W. Bush, Dallas'ta katıldığı bir etkinlikte Rusya'nın siyasi sistemini eleştirirken yaptığı gafla kısa sürede gündem oldu.

UKRAYNA YERİNE IRAK DEDİ

Bush konuşmasının bir bölümünde, "Bunların sonucu Rusya'da denge ve kontrolün kalmaması ve bir adamın Irak'ı tamamen gayrimeşru ve acımasız şekilde işgal kararı alması oldu" ifadesini kullandı. Ukrayna yerine Irak diyen Bush hemen hatasını fark ederek, "Yani Ukrayna'yı" dedi. Salonda sessizlik olurken, Bush "Irak'ı da... Her neyse" deyince gülüşmeler duyuldu. Bush'un sözleri sosyal medyada da hızla yayıldı ve yalnızca Twitter'da 3 milyondan fazla görüntüleme aldı.

IRAK'TA YÜZ BİNLERCE KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

2003'te Bush'un başkan olduğu dönemde ABD, kitle imha silahları olduğunu iddia ederek Irak'ı işgal etmişti. Uzun süren çatışmalarda yüz binlerce insan hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de evini terk etmek zorunda kalmıştı.





ABD eski başkanları Obama, Bush ve Clinton, Biden'ın yemin törenine katılacak ABD'nin eski başkanları Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton'ın, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'in 20 Ocak'taki yemin törenine katılacakları bildirildi.

Eski ABD Başkanı Bush: Yaşananları dehşete kapılarak izledik ABD'nin eski Başkanı George W. Bush, ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin Kongreyi basması karşısında dehşete düştüğünü söyledi.