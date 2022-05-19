Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna Savaşı’nda 85 gün geride kaldı. Bölgede bilanço ağırlaşırken Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“BİZE ATEŞKES TEKLİF ETMEYİN”

3 aydır Rus heyetlerle birlikte müzakere masasına oturan Podolyak, devam eden sürece ilişkin konuşup resti çekti. Zelenski'nin sağ kolu, "Bize ateşkes teklif etmeyin. Bu, Rus birlikleri tamamen geri çekilmeden imkansız" ifadelerini kullandı.

“MÜZAKERE EKİBİMİZ; SİLAHLAR, YAPTIRIMLAR VE PARADIR”

Fransa ile Almanya'nın aracılık ettiği ve Belarus'un başkenti Minsk'te 2015 yılında Ukrayna'nın Donbass bölgesindeki savaşı durdurmak için imzalanan barış anlaşmasına işaret eden Podolyak, "Ukrayna yeni 'Minsk' ve savaşın birkaç yıl içinde tekrar etmesiyle ilgilenmiyor. Rusya, işgal altındaki topraklarımızı tamamen özgürleştirmeye hazır olana kadar müzakere ekibimiz silahlar, yaptırımlar ve paradır" dedi.

BİLANÇO AĞRLAŞIYOR

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'tan beri devam eden savaşta sivil can kayıpları artıyor. Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırıları sonucunda 658'den fazla çocuğun yaralandığı, 231 çocuğun ise hayatını kaybettiği belirtildi. Savcılık, ayrıca saldırılarda 457'den fazla sivilin de yaralandığını açıkladı. Rakamların son veriler olmadığı, geçici olarak işgal edilmiş ve kurtarılmış bölgelerde çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Kayıplar, korku ve gözyaşı! Rusya-Ukrayna savaşında siviller insanlık trajedisi yaşıyor Rusya’nın Ukrayna’ya karşı 24 Şubat’ta başlattığı savaşta sivillerde hedef alınıyor. BM’nin açıkladığı rapora göre en az 1611 sivil hayatını kaybetti. Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 231 çocuğun hayatını kaybetti.

Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarında 231 çocuk öldü Ukrayna'da, Rus ordusunun saldırılarında 231 çocuğun hayatını kaybettiği, 427 çocuğun yaralandığı bildirildi.

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