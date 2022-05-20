Türkiye Gazetesi

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin tavrı Avrupa basınında yer almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili son olarak yaptığı açıklamada, "NATO’ya Finlandiya ve İsveç’in girmesine 'hayır' diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik, yolumuza bu şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. İngiliz Financial Times gazetesinde, Erdoğan'ın bu konudaki tutumuyla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme alındı.

TÜRKİYE'NİN YAKLAŞIMI MANŞETLERDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda olumsuz tavrını ve bunun sebebini net bir şekilde açıklamış, özellikle İsveç yönetiminin PKK'ya karşı sergilediği tutuma değinmişti. Bu tutumun 'müttefiklik anlayışı'na uzak bir yerde durduğunu belirten Erdoğan, Stockholm yönetiminin eli kanlı terör örgütünün sesi ve hamisi olma yolunda attığı adımlardan bahsetmiş ve söz konusu adımlar nedeniyle Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine sıcak yaklaşmadığını dile getirmişti.

Erdoğan'ın bu açıklamaları ve Türkiye'nin tutumu, uluslararası basın tarafından manşetlere taşındı. Daha önce İskandinav basını bu konuya değinirken, İngiltere'nin en prestijli gazetelerinden Financial Times'da ise çarpıcı bir yazı kaleme alındı.

"ERDOĞAN'IN ŞAKASI YOK"

Londra merkezli Financial Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO'ya yeni üyelikleri engelleme yönündeki açıklamalarının ciddiye alınması gerektiğini yazdı. "Erdoğan, Nordik ülkelerinin NATO üyelikleri konusunda şaka yapmıyor" başlıklı haberde, Türiye'nin, İsveçli yetkililerin, terör örgütünün üst düzey isimleriyle görüşmelerine kızgın olduğu aktarıldı.

İSVEÇ BASINI: ERDOĞAN HAKLI

Öte yandan İsveç'in Dagens Industri gazetesinin politika editörü PM Nilsson, Türkiye'nin ülkesinin NATO üyeliğine karşı çıkarken haklı gerekçeleri olduğunu belirtmiş, konuya ilişkin kaleme aldığı köşe yazısında, "Temel sorun, Türkiye'nin İsveç karşısında haklı gerekçesinin bulunması" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Sosyal Demokrat Partinin, Magdalena Andersson'un Başbakan seçilmesindeki ön koşulunun bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh ile yaptığı anlaşma olduğunu belirten Nilsson, "Bu anlaşma tuhaf olduğu kadar da anayasaya aykırı bir anlaşmaydı. Anlaşma Suriye'de YPG/PKK ile iş birliğini derinleştirmek içindi. Bu anlaşma, İsveç'in Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak tanımladığı YPG üzerinden, dış politikasını tek bir milletvekilinin dikte ettiği anlamına gelir. Savunulamaz olan bu anlaşma Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin belirttiği gibi Türkiye açısından bir 'yanlış anlama' olmadığını açıkça gösteren bilinen ve yayınlanmış bir gerçektir" ifadesini kullandı.

"ENDİŞELERİ GİDERMELİYİZ"

Öte yandan, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ve İsveç ile Finlandiya'nın NATO'ya katılımı konusunda Türkiye'nin yanı sıra tüm NATO üyeleriyle de yakın temas içinde olduklarını vurgulayan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye'nin ifade ettiği endişeleri ele alıyoruz. Türkiye gibi önemli bir müttefik güvenlik endişelerini gündeme getirdiğinde bunu halletmenin tek yolu ortak bir zemin bulmak için oturup konuşmak" ifadesini kullandı.

Erdoğan: NATO'da terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusuna, ''NATO bir güvenlik teşkilatıdır, içerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz.'' yorumunu yaptı.