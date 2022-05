Türkiye Gazetesi

Ünlü İtalyan Analist Daniele Santoro, Türkiye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türk SİHA ve İHA’larına değinen Santoro, Türkiye’nin orta vadede F-35 programına geri dönebileceğini ifade etti.

“TÜRKİYE’NİN DRONE GEMİSİ OLACAK”

BAYRAKTAR TB3’lerin ve İHA’ların Türkiye için bölgede yeterli olabileceğini söyleyen Santoro şu açıklamalarda bulundu;

"Türklerin TCG Anadolu Gemisi bir helikopter gemisi olarak devam etmeyecek onun yerine bir drone gemisi olacak. Geçtiğimiz günlerde Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TCG Anadolu'nun 80 adet Bayraktar TB3 taşıyabileceğini duyurdu. Baykar'ın ürettiği yeni nesil insansız hava aracı sistemi, Suriye ve Libya'da gördüklerimizin yeni bir versiyonu. Elbette F-35 seviyesinde sistemler değiller. Ama Türkiye bunun bölgede karşılaşacağı çatışmaların seviyesi için yeterli olduğuna inanıyor."

“BAYRAKTAR TB2 SİHA’LAR SAVAŞIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ”

Rusya-Ukrayna Savaşı’nda Bayraktar TB2 SİHA'ların Rus ordusuna karşı etkisiz kalacağı iddiaların geçersiz olduğunu dile getiren Santoro, "Görünen o ki Ruslar Ukrayna'da var olan ve oldukça iyi durumda olan bu insansız hava araçlarının kullanımı konusunda oldukça endişeli olmaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE F-35 PROGRAMINA GERİ DÖNEBİLİR”

Türkiye’nin orta vadede F-35 programına geri dönebileceğini iddia eden İtalyan analist, "Her halükarda Türkiye için F-35'e sahip olamamak bir zarar ancak işler her an değişebilir. S-400'ün Türkiye tarafından satın alınmasının kökeninde ABD'nin benzer Amerikan üretimi sistemleri satma konusundaki isteksizliği olması gerçeği de var" dedi.

“F-35’LERE ALTERNATİF OLABİLİR”

Bayraktar TB3’lerin bölgedeki güçlenme için yeterli olabileceğini belirten İtalyan analist, "Ankara'nın hedefi de bu zaten. Çünkü ne olursa olsun TCG Anadolu için bu tarz bir uçağa sahip olmamak büyük bir kayıp. Türkiye uzun bir süre bu kombinasyona odaklanıyordu. Ancak Türklerin Bayraktar TB3'ün şuan yeterli olacağına inancı sağlam. Ayrıca prototipini gördüğümüz yeni insansız hava aracı (MİUS/Kızılelma) da cabası." dedi.

Bayraktar TB3 ve MİUS'un F-35 savaş uçaklarına alternatif olabileceğini sözlerine ekleyen Santoro, "Bunlar Türkiye'nin bölgede savaşmayı beklediği çatışmaların doğası gereği geçerli alternatifler olabilir. Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki gibi düşük-orta yoğunluklu çatışmalar da yeterli olacaklardır" diye konuştu.

