Türkiye Gazetesi

İngiliz Telegraph gazetesine konuşan Liz Truss, daha küçük ulusların kendilerini savunmalarına nasıl yardımcı olabileceklerini müttefiklerle görüştüklerini açıkladı. Ukrayna'daki sınırlı başarıya rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ‘daha büyük bir Rusya oluşturma hırsını’ açıkça sürdüğünü belirtti.

Bir zamanlar Sovyet cumhuriyetleri arasında yer alan Moldova, Ukrayna'nın güneybatı sınırında bulunuyor. Moldova’nın Rusya ile sınırı olmasa da şu anda Rus kuvvetleri tarafından işgal edilen Ukrayna’nın güneyindeki bazı bölgelere oldukça yakın. Bu arada Moldova, Ukrayna'nın işgalinden iki hafta sonra Avrupa Birliği'ne katılmak için başvurdu ancak henüz NATO üyesi de değil.

MOLDOVA'YA GÜÇLÜ SİLAHLAR

İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Rusya’nın potansiyel işgal girişimlerini caydırmak için Ukrayna’nın yanı sıra Moldova gibi diğer savunmasız ülkeleri de güçlendirmek istediklerini belirtti. Bu konuda bakan, "Moldova'nın NATO standardına göre donatıldığını görmek isterim. Bu, müttefiklerimizle yaptığımız bir tartışma." dedi.

Rusya'nın Moldova için bir güvenlik tehdidi oluşturup oluşturmadığı sorusu üzerine Truss, "Kesinlikle. Yani Putin daha büyük bir Rusya oluşturma emelleri konusunda net. Kiev'i alma girişimlerinin başarısız olması bu hırslarından vazgeçtiği anlamına gelmiyor" diyerek cevap verdi.

Kısa süre önce Truss, "Putin başarılı olursa, Avrupa için daha fazla sefalet ve dünya çapında korkunç sonuçlar ortaya çıkacak. Bir daha asla güvende hissetmeyeceğiz" dedi. Ayrıca İngiltere'nin savunma bütçesini artırmak istediğini de belirtti.

Rusya’nın gizli planı ortaya çıktı! Ukrayna’dan sonra Moldova’yı işgal edecek Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 2 ay geride kalırken, bölgeden yapılan sıcak açıklamalar gündem olmaya devam ediyor. Kiev ve çevresindeki şehirlerden çekilen Rus orduları yeni rotaları oluşturdu. Donbass’a doğru hareket geçen Rusya, bölgeyi ele geçirmek istiyor. Üst düzey bir Rus komutanı ise Putin’in gizli hedefini ifşa eti. Rustam Minnekayev isimli komutan, Rusya’nın ilk önce Odessa sonra da Moldova’ya saldıracağını açıkladı. Ortaya atılan bu iddialar ise dünyanın gündemine oturdu.

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