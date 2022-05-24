Türkiye Gazetesi

İki yıldır küresel salgın haline gelen koronavirüste sona gelindi. Türkiye’de vaka sayılarındaki düşüşler, tedbirlerin azalmasını sağlıyor. Suudi Arabistan’da özellikle son birkaç haftada artışa geçen Covid-19 vakalarının ardından yeni bir tedbir kararı alındı.

Suudi Arabistan, aralarında Türkiye’nin de olduğu 16 ülkeye vatandaşlarının seyahat etmesini yasakladı. Listede Türkiye’nin yanı sıra Hindistan, Lübnan, Suriye, İran, Afganistan, Yemen, Somali, Etiyopya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Libya, Endonezya, Vietnam, Ermenistan, Belarus ve Venezuela yer aldı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VAKASI GÖRÜLMEDİ

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, dünyada hızla yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsünün ülkede şu ana kadar tespit edilmediğini duyurdu. Sağlık Bakanı Yardımcısı Abdullah Asiri, hükümetin maymun çiçeği virüsünün ülkede tespit edilmesi durumunda buna karşı savaşmak için yeterli güce sahip olduğunu belirterek, “Şu ana kadar insanlar arasında bulaşma çok sınırlı. Bu yüzden vaka tespit edilen ülkelerde bile bunun salgına dönüşmesi çok düşük” ifadelerini kullandı.

11 ÜLKEDE 80 VAKA TESPİT EDİLDİĞİNİ DUYURDU

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından maymun çiçeği virüsü hakkında yapılan son açıklamada, 11 ülkede 80 vakanın tespit edildiği duyurulmuş ve salgın nedeniyle ilgili çalışmaların devam ettiği aktarılmıştı.



Maymun çiçeği virüsü mutasyona mı uğradı? DSÖ’den beklenen açıklama… Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri son dönemde birçok ülkede görülen maymun çiçeği virüsü ile ilgili peş peşe açıklamalar yaptı. Yetkililer virüsün nasıl bulaştığını ve mutasyona uğrayıp uğramadığını açıkladı.

Covid 19 sonrası görme kabileyeti azalıyor Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Covid-19 hastalığının gözlerde de hasar bıraktığına ilişkin yeni bilgiler olduğunu, yaptıkları araştırmada görme sinirlerindeki iletim hızının yüzde 30 azaldığını saptadıklarını belirtti.