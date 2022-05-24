Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman aralarında Türkiye’nin bulunduğu bir dizi ziyarette bulunacak. Reuters’ta yer alan haber dört Suudi kaynağa dayandırıldı ve Prens Salman’ın Türkiye, GKRY, Yunanistan, Ürdün ve Mısır’a ziyarette bulunacağını belirtti. Prens Salman ziyaret ettiği ülkelerde bölgesel ve uluslarası meseleleri tartışacağı, enerji ve ticaret anlaşmaları imzalamayı planladığı belirtildi.

Kaynaklara göre, Veliaht prensin ziyaret edeceği ülkelerle kesin tarihleri belirlemek için hala görüştüğünü belirtildi ziyaretin haziran ayı başlarında gerçekleşebileceği de eklendi.

SWAP ANLAŞMASI GÜNDEMDE

Reuters'a konuşan kaynaklardan biri olan üst düzey bir Türk yetkili, krallığı fiilen yöneten Veliaht Prens'in Erdoğan’ın ziyaret davetini kabul ettiğini ve her iki ülke yetkililerinin de bu ziyareti planlamak için çalıştığını söyledi. Türk yetkili, “İkili ticaret, bölgesel gelişmeler, olası döviz swap anlaşması ve diğer yatırım ve enerji projeleri görüşülecek konular arasında” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile 29 Nisan'da Suudi Arabistan'da görüşmüştü.

Avrupa Parlamentosu'ndan Cemal Kaşıkçı cinayeti için çağrı: Veliaht Prens Selman hesap versin Avrupa Parlamentosunda (AP), Suudi Arabistan'daki insan hakları konusunda düzenlenen toplantıda, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi nedeniyle Suudi Arabistan Veliaht Prensi M. Bin Selman başta olmak üzere sorumlulara hesap sorulması istendi.



