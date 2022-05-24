Türkiye Gazetesi

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim, Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD ziyareti sonrası daha da derinleşti. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ABD'ye ziyarette bulunduğu sırada Beyaz Saray ve Kongre'de yaptığı görüşmelerde Washington'un Atina'ya F-35 savaş uçakları satması, Ankara'nın F-16 savaş uçaklarını modernleştirmek ve yeni savaş uçakları satın alma projesini ise engellenmesi için yoğun lobi yapmıştı.

Miçotakis'in, ABD'den Türkiye'nin hakkı olan F-35 savaş uçaklarını kendileri için istemekle kalmayıp, F-16 da verilmemesini istemesi, bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tepki gördü ve Erdoğan, "Benim için Miçotakis diye biri yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Miçotakis’e "Şu anda Avrupa ülkelerine 400 milyar Euro borcu olan bir Yunanistan var. Kendileriyle görüştük. Görüşmede aramıza 3. ülkeleri sokmayalım diye mutabık kaldık. Bundan sonrasını Miçotakis düşünsün. Biz kendimize yeteriz. 'F-16'ları Türkiye'ye vermeyin' diye ABD'ye telkinde bulunan bir Yunanistan ile karşı karşıyayız. Bundan sonra benim için Miçotakis diye birisi yok. ABD herhalde Yunanistan'ın lafına göre hareket etmeyecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize karşı, iki ülkenin bölgede ortak hareket etmesi gerektiğini savunan Yunan akademisyenler de var.

YUNAN PROFESÖR MAZİS: ABD YUNANİSTAN’IN EGEMENLİĞİNİ SATACAK

Miçotakis'in ABD ziyareti öncesi Yunan televizyonunda açıklamalarda bulunan Profesör İonnis Mazis, "ABD, Rusya'ya karşı Türkiye'yi kendi tarafında tutmak için Yunanistan'ın egemenliğini satacak." iddiasında bulundu.

"Her seferinde Türklere, Makedonlara ve Arnavutlara karşı pazarlık kozu olarak sunuluyoruz." ifadelerini kullanan Mazis, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye ile daha sıcak bir yaz geçireceğiz"

"Türkiye, 40 yeni F-16 ile mevcut F-16’ların modernizasyonu ve F-35 programına geri kabulünü istiyor. Almak istediği bu ve ne yazık ki alacağını sanmıyorum. Umarım bu ziyaret beni yanıltır ve tüm bunlar olmaz.

Korkarım ki yaz sıcak ama jeopolitik olarak daha da sıcak bir yaz geçiriyoruz. Çünkü görüyorum ki Türkiye’nin yeni favorisi ve gururu Alparslan geliyor. Girit’in güneyindeki yasa dışı ve mesnetsiz Türk-Libya anlaşması alanına gelip sondaj yapmak için burada kaçınılmaz olarak bazı tırmanışlarımız olacağını anlıyorsunuz, bu tırmanışların nereye kadar ulaşacağını bilmiyorum. Ama 2020 yazında Oruç Reis ile gösterdiğimiz hoşgörünün aynı ölçüde olmayacağını hayal ediyorum. Hükümet, Oruç Reis’in aşırı hava koşulları nedeniyle Ege’nin her yerine 60-70 günlük geziler yapmak zorunda kaldığını söylemişti.

"Türkiye'nin ABD'den baskı göreceğini sanmıyorum"

Yunan Başbakanı’nın ABD ziyaretinden sonra Türklerin baskı görmeyeceğinden endişe ediyorum. Ve yazın kendi işlerini yapacaklar ama burada konuşmayı bırakıyorum çünkü hepimizin beklediği bir turizm gerçeği var.

Yunan iş insanları, Ukrayna’daki savaş, pandemi ve sokağa çıkma yasağının açtığı bazı acılı yaraların kapatılmasını bekliyor."Türklerle kazan kazan politikasına geçmeliyiz"

Size gerçekleşmesi çok olası küçük bir hikaye anlatacağım:

Burada hepimiz açız, peki mevduatları hareketsiz tutmak gerekli mi?

Burada aç olan bizler, diğer taraftakilerde (Türklerde) ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biraz varken neden onları alıp yarı yarıya paylaşmayalım? Onları (Akdeniz'deki yer altı kaynakları) hiç kullanmamak daha mı iyi? Bu çok duyacağınız bir argüman olacak. Kazan kazan."



Yunanistan liderine sert tepki: Benim için Miçotakis diye biri yok Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Senatosu'nda yaptığı "Türkiye'ye F-16" verilmesin çağrısına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert cevap geldi. Erdoğan, "Bundan sonra benim için Miçotakis diye birisi yok." diyerek, ABD'nin Yunanistan'ın lafına göre hareket etmeyeceğini söyledi.

Yunanistan'a geçmeye çalışan 14'ü FETÖ üyesi 21 kişi yakalandı Milli Savunma Bakanlığı yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan’a geçmeye çalışan 14’ü FETÖ terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 21 kişi yakalandığını duyurdu.