Türkiye Gazetesi

Brezilyalı sosyal medya fenomeni Jessie Koz (29), ABD’nin Alaska eyaletine gitmek üzere 2017’de 1978 model Volkswagen Beetle aracıyla yola çıktı.

Halk arasında Vosvos ve Tosbağa olarak da adlandırılan aracına köpeğiyle beraber binen Koz, 5 senede 17 ülkeden geçti ve 80.000 kilometre civarında yol katetti.

DÜNYA TURU FECİ KAZAYLA SON BULDU

Yolculuk, pazartesi günü ABD’nin Oregon eyaletinde 199 nolu kara yolunda bir araçla kafa kafaya çarpışmayla son buldu.

Koz, köpeği ve karşıdaki aracın sürücüsü Eileen Huss kazada hayatını kaybederken Huss’un 2 yaşındaki çocuğu ise kazadan sağ kurtuldu.

HEDEFİNE İKİ GÜN KALMIŞTI

Kaza olmasaydı Koz'un, aracıyla 2 gün sürecek yolculukla Kanada’ya, oradan da Alaska’ya geçerek turunu bitireceği öğrenildi.

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