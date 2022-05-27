Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Türkiye’nin son dönemde hem bölgesinde hem de küresel anlamda artan etkisi Yunanistan’ı rahatsız etti. Ankara’nın Atina ile sorunların çözümü ve yeni sayfa açma isteği, Yunan hükûmeti tarafından akamete uğratıldı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in, ABD senatosunda yaptığı konuşma ve Washington’da Türkiye karşıtı lobi faaliyetleri, normalleşme yolundaki ilişkilere çelme taktı. Ankara ise en üst perdeden Miçotakis’in ikiyüzlü politikasına tepki gösterirken, iki ülke arasındaki meselelerin çözümü Atina’nın tutumu nedeniyle rafa kaldırıldı. Bu meseleler arasında karasuları, kıta sahanlığı, Doğu Akdeniz’deki anlaşmazlık, Ege’deki gayri askerî statüdeki adaların Yunanistan tarafından silahlandırılması, hava sahası, kimliği belirsiz ada, adacık ve kayalıkların statüsü, göçmen meselesi ile Batı Trakya Türkleri meseleleri yer alıyor.

TÜRKİYE ENDİŞESİ VAR

Miçotakis’in ilişkileri baltalamasının arkasında, Türkiye’nin son dönemde Rusya ve Ukrayna krizinde oynadığı rol ve bölgesinde söz sahibi olmasından duyduğu rahatsızlığın yattığı belirtiliyor. Ayrıca, Miçotakis’in, İsrail ve Mısır ile normalleşme süreci başlatan Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de elinin daha güçleneceği endişesi taşıdığı ifade ediliyor.

Öte yandan, Türkiye’nin ABD’den F-16 almasına karşı propaganda yapan Miçotakis’in bu propagandası da boşa çıktı. Türkiye’nin öneminin son dönemde ABD tarafından daha iyi anlaşıldığına dikkat çekilirken, Kongre’nin 40 adet F-16 ve 80 adet F-16 modernizasyon kiti tedarikine olumlu baktığı bildirildi.

Erdoğan'ın sözleri sonrası Yunanistan'da soğuk duş! 'Gergin bir yaz yaşanabilir' Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Senatosu'nda yaptığı "Türkiye'ye F-16 verilmesin" çağrısına, çok sert tepki veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Bundan sonra benim için Miçotakis diye birisi yok." çıkışının gelmesi, Atina'da adeta bomba etkisi oluşturdu. Öyle ki; Yunan basınındaki haberlerde 'Bundan sonra ne olacak endişesi' görülürken, Ege'de, Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta gergin bir yaz yaşanabileceği iddiası gündeme oturdu.

Yunanistan 2029’a kadar F-35 alamayacak: Bütçesi müsaade etmiyor Yuınanistan yaşadığı ekonomik krizin ardından bütçe ayıramadığı için F-35 savaş uçaklarını da önümüzdeki 7 sene boyunca alamayacak.