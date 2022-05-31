Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş devam ederken, Rus güçlerine karşı tek başına mücadele eden Ukraynalı askerin kameralara yansıyan görüntüsü savaşında boyutunu gözler önüne serdi. Birliği geri çekilen Ukraynalı bir asker arkadaşlarına zaman kazandırmak için geride kaldı ve Rus güçleri ile tek başına savaştı. O anlar kameralara kaydedildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 4. aya doğru ilerliyor.

Rus ordusunu hedefini önemli sanayi kentleri olan Severodonetsk ve Lysychansk çevirdi. Rusya bu bölgeleri ele geçirirse, bu durumda Luhansk bölgesinin tamamının denetimini almış olacak.

CESUR ASKER TEK BAŞINA DİRENDİ

Savaşta tüyler ürperten görüntüde Ukraynalı askerin tek başına Rus güçlerine direndiği anlar drone kamerası ile saniye saniye görüntülendi. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan haberde askerin çekilen birliğine zaman kazandırmak için geride kaldığını ve tek başına savaştığını yazdı.

Bir süre sayı olarak kendisinden üstün olan düşmana direnen askerin el bombası ile öldürüldüğü açıklandı.

'EN CESUR ASKER' OLARAK ANILDI

Ukraynalı askerin direnişi internette viral oldu ve sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı isimsiz askeri 'Ukrayna'nın en cesur askeri' olarak isimlendirdi.

Rusya Ukrayna'nın savaş zayiatını açıkladı Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın savaştaki zayiatına ilişkin bilgi verdi. Konaşenkov, Ukrayna'ya ait bugüne kadar 179 uçak, 127 helikopter, 3 bin 266 tank ve zırhlı aracın yok edildiğini söyledi.

Rusya’nın ürkütücü ‘Terminatör’ tankları savaşta ilk kez görüntülendi! 9 Mayıs Zafer Günü etkinliklerinde de görünen, geçtiğimiz günlerde cephe hattında olduğu doğrulanan Rusya'nın 'Terminatör' tankları ilk kez savaşta görüntülendi.