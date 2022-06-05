Türkiye Gazetesi

Mehmet Öz, 8 Kasım 2022 tarihinde düzenlenecek ara seçimler öncesi Cumhuriyetçi Parti’nin adayı olmuştu. 25 Mayıs’taki yarışı Mehmet Öz kazanmış, ancak rakibi Dave McCormick ile arasındaki oy farkının yüzde 0,5’in altında kalması üzerine oylar yeniden sayılmıştı. Yeni sayımı da Mehmet Öz kazanırken rakibi McCormick yenilgiyi kabul ettiğini açıkladı. 61 yaşındaki Dr. Öz, 30 Kasım 2021 tarihinde Pensilvanya eyaletinden Cumhuriyetçi Parti’nin senato adaylığı için yarışacağını duyurmuştu. 7 Mayıs’ta eski ABD Başkanı Donald Trump, desteğini göstermek amacıyla Öz’ün düzenlediği mitinge katılmıştı. Mehmet Öz, Türk vatandaşı olmasının gündeme gelmesi üzerine sosyal medya hesabından, senatör olduğunda Türk vatandaşlığından çıkacağını duyurmuştu. Ünlü kalp cerrahı, bir gazetenin FETÖ lideri Gülen ile ilgisi sorusuna “Darbeye karıştığına dair iddialar inandırıcı değil. O Pensilvanya’da kalmayı sürdürecektir. Gülen’e dokunulamaz” cevabını vermişti. FETÖ soruşturmasında tanık olarak ifade veren Cem Fadıl Bozkurt da, 1999 yılında Gülen’in hastalık bahanesiyle Türkiye’den çıkarılmasınını sağlayan raporu Mehmet Öz’ün babası Prof. Dr. Mustafa Öz’ün yazdığını iddia etmişti.

Trump Mehmet Öz’e destek için mitinge katıldı Eski ABD Başkanı Donald Trump, Pennsylvania eyaletinden Cumhuriyetçi Partinin Senato adaylığı için yarışan Prof. Dr. Mehmet Öz’e destek vermek için mitinge katıldı. Trump Öz’ü “büyük beyefendi” şeklinde çağırdı.