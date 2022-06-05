Türkiye Gazetesi

Türkiye savunmasını yerli ve milli teknolojilerle donatmaya devam ediyor. Türkiye’nin ilk milli SİHA ve İHA’larını geliştiren BAYKAR teknolojileri Bayraktar TB2 ile Ukrayna’da savaşın seyrini değiştirirken Türk savunması tüm dünyanın dikkatini çekti. 2002’den 2022’ye 20 yılda yerli savunma sanayisi büyük yol kat eden savunma sanayiinde yerlilik yüzde 73’lere çıktı. Milli SİHA, İHA, drone ve uçak gemilerini envanterine ekleyen Türkiye, diğer taraftan ABD ile diyaloglarını sürdürüyor.

Bayraktar TB2

YUNANİSTAN’IN F-16 RAHATSIZLIĞI

ABD Dışişleri Bakanlığı Kongre’ye mektup göndererek F-16 satışına yeşil ışık yaktı. ABD’nin hamlesi üzerine gelişmeden rahatsız olan Yunanistan, karalama kampanyası başlattı. Geçtiğimiz günlerde ABD ziyareti kapsamında Beyaz Sarayı ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, F-16’ların satışını engellemeye yönelik açıklamalarda bulundu. Türkiye aleyhine konuşmaları Kongre üyeleri taraftan ayakta alkışlanan Miçotakis, “Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum” açıklamalarıyla Türkiye’ye silah satışını engellemeye çalıştı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis

TÜRKİYE’YE F-16’LAR İÇİN ŞART KOŞTU

Atina’nın F-16’lar için girdiği karalama kampanyası devam ediyor. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Manifesto gazetesine verdiği demeçte, F-16 konusunda hem şart koşmaya kalktı hem de Türkiye'yi tehdit etmeye kalkıştı. Panagiotopoulos, ABD ile Karşılıklı Savunma İşbirliği'nin uzatılmasının oylanacağı parlamentoda yapılan tartışmada, Türkiye'nin F-16'ları almasına giden yolun “uzun ve belirsiz” olduğundan bahsettiğini söyledi. Türkiye, 40 adet F-16 ve yaklaşık 80 F-16 modernizasyon kiti satın almak için ABD'ye başvuru yapmıştı.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos

“TÜRKLERİN DAVRANIŞINA BAĞLI”

Panagiotopoulos, “ABD, S-400 nedeniyle F-35'lerin Türkiye'ye satışını kabul etmedi. F-16'ların Temsilciler Meclisi ve Senato tarafından onaylanacağından şüpheliyim. Bütün meselenin Türklerin genel davranışına bağlı olacağını söylemeye gerek yok." ifadelerini kullandı. ABD’nin sözcülüğüne kalkışan Panagiotopoulos, F-16 konusunun ABD tarafından “usulüne uygun olarak değerlendirileceğini” ifade etti. Öte yandan Panagiotopoulos, “Yunanistan, önemli bir askeri ve enerji merkezi olarak ortaya çıktı. Şu anda önemli bir avantajımız var. Akdeniz'de istikrarın temel direklerinden biri olarak tanındığımız için ülke olarak ABD ve NATO'nun tam desteğine sahibiz” şeklindeki görüşlerini paylaştı.

Yunanistan'da orman yangını: Tahliyeler başladı Yunanistan'ın başkenti Atina'nın güneyinde orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine ulaşan yangını söndürme çalışmaları sürerken, bazı bölgelerde tahliyeler başladı.