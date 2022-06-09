Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde kadına şiddet oranları gittikçe arttı. Korkunç olaylar yaşanmaya devam edilirken yaşanan bir olay adeta ders niteliğinde oldu. Issız bir yolda bir kadını darp eden şahıs, yoldan geçen otobüsteki duyarlı yolcuların gazabına uğradı.

OTOBÜSÜ DURDURARAK ADAMA KOŞTULAR

Yolda adamın kadına şiddet uyguladığını gören yolcular, hemen aşağı indi. Daha sonra ise adamın üzerine doğru koşmaya başladılar.

ADAMI DÖVDÜLER

Bu sırada şiddet uyguladığı kadını bırakan şahıs, eline taş alıp karşısındakileri korkutmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. Çok sayıda kişi, kadına şiddet uygulayan şahsı dövdü.