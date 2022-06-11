Türkiye Gazetesi

BBC'nin merkezi önünde toplanan ve zafer işareti yaparak yürüyen terör örgütü yandaşları, Piccadilly Circus yakınlarında olay çıkardı. Terör örgütü PKK elebaşı hakkında sloganlar da atarak yürüyen grup, kendilerine bozkurt işareti yaparak tepki gösteren bir Azerbaycan Türkü'nün üzerine yürüdü. Terör örgütü yandaşları, Azerbaycan Türkü'ne saldırarak çenesine yumruk attı. Olaya müdahale eden polislere de tepki gösteren terör örgütü yandaşları, daha sonra Başbakanlık Konutu 10 Numara’ya doğru yürüyüşe devam etti.

“BEN DE TÜRKÜM KALDIRAMADIM”

Terör örgütü yandaşlarının saldırısına uğrayan Azerbaycan Türkü, olay anını AA muhabirine şöyle anlattı: "Azerbaycan'danım. Burada çalışıyorum. Türkiye aleyhine miting gördüm. Sadece kaldıramadım. Ben de Türk'üm, kaldıramadım. Onlar victory (zafer) işareti yapıyorlar. Ben bozkurt işareti yaptım. Hepsi kadınlı erkekli üzerime saldırdı. Biri bana çenemden yumrukla vurdu. Sonra polisler beni muhafaza etti. Marketin içerisine aldılar."

CAN GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞE EDİYOR

Polislerin, terör örgütü yandaşlarının kendisine saldırmaması için saldırganları tuttuğunu söyleyen Azerbaycan Türkü, polisin saldırganı gözaltına alıp almadığını bilmediğini söyledi. Can güvenliğinden endişe ettiğini söyleyen Azerbaycan Türkü, "Etrafta beni kolluyor, gözlüyor olabilirler. İnşallah bir şey olmaz." ifadelerini kullandı.

SURİYE’YE OLASI OPERASYON İÇİN TEPKİ YÜRÜYÜŞÜ

Londra'da yürüyüş düzenleyen terör örgütü yandaşları, ellerinde terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanması YPG ile İran yapılanması PJAK'a ait paçavraların yanı sıra bölücü başı Abdullah Öcalan ile eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş posterleri taşıdı. Gösteri, Türkiye'nin Suriye'de olası YPG/PKK'ya karşı terörle mücadele harekatına tepki olarak düzenlendi.

PROTESTOCULARA POLİSLER EŞLİK ETTİ

PKK'nın terör örgütleri listesinden çıkarılması çağrısı yapılan gösteride, Türkiye'nin terörle mücadelede adım atmasını istediği İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye yapılmamasını talep eden pankartlar taşındı. Terör örgütü yandaşlarına, güvenlik önlemleri kapsamında Londra polisinin de eşlik ettiği görüldü. Öte yandan, daha önceki bazı gösterilerin aksine terör örgütü PKK’nın paçavrasına yürüyüşte yer verilmemesi dikkati çekti.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'den Londra'da adının verildiği metroya sürpriz ziyaret İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, İngiltere'nin başkenti Londra'da yapımı tamamlanan ‘Elizabeth Hattı’nın bulunduğu Paddington İstasyonu'na sürpriz bir ziyaret düzenledi.