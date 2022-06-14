Türkiye Gazetesi

Havaların ısınmasıyla yılanların doğada görülme sıklığı artıyor. ABD’de Georgia eyaletinde 80 yaşında Tom Slagle isimli adam postaneye giderken ilginç bir ana denk geldi. Yerde bir kral yılanın zehirli çıngıraklı yılanı yavaş yavaş yutmaya çalıştığı anları videoya kaydetti.

Kral yılanı, zehirli çıngıraklı yılanı önce baş kısmından yutmaya başladı. Sonra tüm vücudunu yutmaya çalıştı.

Görüntüler Georgia Doğal Kaynaklar Departmanı’nda yayınlandı. Departman Facebook’ta o anları ’Dışarıda yılan yiyen bir dünya var’ başlığıyla paylaştı.

Kral yılanları genellikle tavşan, kertentele, kemirgenleri, kamlumbağa yumurtaları ile beslenirler. Zaman zaman ise kendi türleri ile beslendiği gözlemleniyor. Kral yılanları insanları öldürebilecek zehirlere dirençli yapıdadırlar.

Yeni fobi oluşturur: Çimlerde yürürken ayağını yılan ısırdı ABD’de 3 yaşındaki küçük kız çimlerde yürürken ayağından yılan tarafından 2 kez ısırıldı.

Şehrin ortasındaki sitede yılan paniği: Tam 1,5 metre... Bursa'da bulunan bir site bahçesinde 1.5 metre boyunda yılan yakalandı.