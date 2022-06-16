Türkiye Gazetesi

Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, Yunanistan'ın "Batı'nın ileri karakolu" haline geldiğini belirterek, "Umarım olmaz ama eğer egemenliğimizi savunmamız gerekirse, kendimizi kandırmayalım, bir başımıza olacağız." dedi.

"YUNANİSTAN BELİRSİZLİK VE GÜVENSİZLİK ORTAMINA SOKULDUK"

Yunanistan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (SEB) yıllık olağan genel kurulunda konuşan Çipras, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in dış politikada izlediği yolun, Yunanistan'ı belirsizlik ve güvensizlik ortamına soktuğunu belirtti.

Yunanistan'ın çözümün parçası olmak yerine, artık krizin parçası haline geldiğini ifade eden Çipras, "(Yunanistan) Doğu Akdeniz’in zor bir bölgesinde istikrar ve güven merkeziyken, Batı'nın ileri karakolu haline dönüştü. Aslında korunmasız bir karakola çünkü umarım olmaz ama eğer egemenliğimizi savunmamız gerekirse, kendimizi kandırmayalım, bir başımıza olacağız." diye konuştu.

"EKONOMİK SONUÇLARI OLUMSUZ OLACAK"

Çipras, Yunanistan'ın Rusya'ya uyguladığı ambargolar nedeniyle ağır bir ekonomik bedel ödediğini belirterek, "Ukrayna'ya adalardan ve sınır bölgelerinden, ağır silahlar göndererek, Ukrayna'ya aktif bir şekilde müdahil olmamız, maalesef bizi savaşa doğrudan dahil olan ülkeler arasına koyuyor." dedi.

Yunanistan'da son yıllardaki hükümetlerin izlediği dogmaların, Miçotakis hükümetince değiştirildiğini dile getiren Çipras, "Komşularımızla karşıtlığımız sadece söylem seviyesinde kalsa, gerginlik artmasa bile, sonuçları ekonomi için de son derece olumsuz olacaktır, özellikle yazın." ifadesini kullandı.

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