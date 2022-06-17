Türkiye Gazetesi

New York’ta 18 yaşındaki kadın sürücü Mia Samolinski, arabasını park ederken yanlışlıkla fren yerine gaza bastı. Otomobil hızla bariyerleri aşarak Patchogue körfezine uçtu. Herkes panik içinde olayı seyrederken Anthony Zhongor (17) isimli genç hiç tereddüt etmeden suya atladı ve arabanın kapısını açarak içeride mahsur kalan kadını kurtardı.

"ÇIKMAK İÇİN RABANIN KAPISINA VURUYORDU"

CBS New York televizyonuna konuşan Zhongor, "Suya düşme sesi duyunca olay yerine koştum. Kadın çıkmak için arabanın kapısına vuruyordu. Bunu görünce hemen suya atladım" dedi.

"KIZIMIN YERİNİN DOLMASI ASLA MÜMKÜN DEĞİL"

Kızın babası Charlie Samolinski, dün Zhongor’la buluşarak teşekkür etti. Charlie, "Kızım bugün hayattaysa bunu bu gence borçluyuz. Arabanın yeri dolar, her şeyin yeri dolar ama kızımın yerinin dolması asla mümkün değil" ifadesini kullandı.

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