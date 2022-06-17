Türkiye Gazetesi

Pandemi boyunca, Japonya'daki ilkokul ve ortaokul sınıflarının yemek molasında çatal bıçakların tabaklara değdiğinde çıkardığı sesten başka hiçbir ses duyulmuyordu. Çünkü birçok okulda çocuklara yüz yüze yemek yememeleri ve sınıf arkadaşlarıyla konuşmaktan kaçınmaları söylendi. Ancak COVID-19 pandemisinde koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan yemekhanelerdeki konuşma yasağı son buluyor.

COVID-19 vakalarının ülke geneline düşmesiyle bazı okullar, altı yaşındaki çocukların sosyal ve eğitimsel gelişimini etkilediği endişesiyle sessizlik kuralından vazgeçti. Batı Japonya'daki Fukuoka'daki eğitim kurulu, öğrencilerin sessizce konuşması koşuluyla öğle yemeği sohbeti yasağını kaldırdı. Bununla birlikte, öğrencilerin sıraları sınıfın önüne bakmaya devam edecek ve yemekten önce çok kullanılan bir şükür ifadesi olan 'Itadakimasu'nun ortak korosuna katıldıklarında maske takmak zorunda kalacaklar.

KİMİSİ MEMNUN KİMİSİ ENDİŞELİ

Batı Japonya'dakki bir eğitim kurulunun aldığı karar, kentteki öğretmenler tarafından memnuniyetle karşılandı. İlkokul müdürü Kenji Tanaka "Sessiz yemek uzun zamandır devam ediyor. Umarım mutlu öğle yemeği saatleri yakında geri döner." dedi. Ancak ebeveynler ikiye bölündü. Bazıları çocuklarının artık arkadaşlarıyla normal bir şekilde etkileşime girebileceklerinden memnun olsa da, bazıları yasağın kaldırılmasının erken olduğunu düşünüyor.

Bir anne, “Çocuğum sessizce yemeye alıştı ve eminim ki eve döndüğünde ailesiyle birlikte olduğu gibi yalnız hissetmiyor. Enfeksiyon olasılığı konusunda endişeliyim, bu yüzden konuşmadan yemeye devam edeceklerini umuyorum." dedi.

Diğer eyaletler de kurallarını gevşetiyor. Miyazaki sessiz öğle yemeği rejimini bu ayın başlarında sona erdirdi. Tokyo yakınlarındaki Chiba'daki okullar çocukların birbirleriyle yüz yüze gelmelerine ancak konuşmadan yemek yemelerine izin veren bir orta yol buldu. Hükümetin Mart ayında dışarıda yemek yeme kısıtlamaları da dahil olmak üzere genel nüfus için yarı acil virüs önlemlerini kaldırmasından bu yana okullarda normal bir görünüm sunma baskısı arttı.

Artan sıcaklıklar, egzersiz yaparken yüzlerini örtmek zorunda kalan çocuklar arasında bir dizi sıcak çarpması vakasını tetikliyor. Bu nedenle okul yetkililerinden de beden eğitimi dersleri sırasında maskelere sağduyulu bir yaklaşım getirmeleri isteniyor. Sıcak çarpması gibi vakalar, eğitim bakanı Shinsuke Suematsu'yu, okula yürürken ve okuldan çıkarken ve beden eğitimi dersleri sırasında çocukların maskelerini çıkarmalarına izin vermeye teşvik etti.

Teknoloji devi Japonya'da insanların çektiği faytonlar şehir turu atıyor Çok uzun yıllar önce evlerden tren istasyonlarına insan taşımak için bulunan ve insan gücüyle çekilen 'Jinrikisha' adlı faytonlar, günümüzde taşımacılık amacıyla değil, şehir turu yaptırmak amacıyla turistik olarak kullanılıyor. Özellikle turistlerin ilgisini çeken bu taşımacılık türünde, son yıllarda artan kadın çalışan sayısı dikkat çekiyor.

Japonya'da ilginç buluş! Dijital tılsım ile kötü yazılımlara son ​Japonya'da Şinto tapınağında bilgisayarların ve cep telefonlarının daha sorunsuz çalıştığına inanılan, virüsler ve istenmeyen yazılımlardan koruyan bir tılsım satışa çıktı.