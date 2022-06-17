Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, "AB siyasi egemenliğini kaybetmiştir. Avrupa'da halkın gerçek çıkarları kenara atıldı. Bu durum, bölgede radikalizme ve elitlerin değişmesine yol açacak" dedi.

"ABD PARA BASARAK GIDA FİYATLARININ YÜKSELMESİNE YOL AÇTI"

Bununla birlikte Putin, Rusya'nın küresel olarak artan gıda fiyatlarının sorumlusu olmadığını söyledi. Putin, ABD'yi para basarak gıda fiyatlarını yükseltmekle suçladı.

Putin, Rusya'nın tahıl ve gübre ihracatını artırmaya hazır olduğunu ve Rusya'nın Afrika ve Orta Doğu'ya gıda gıda yardımı yapacağını bildirdi.

Putin, "Gıda tedariği konusunda diyaloğa hazırız. Ukrayna'nın gıda ihracatını engellemiyoruz" diyerek, yaşanan sorunun bugünlük olmadığını ve Rusya'nın bundan sorumlu tutulamayacağını kaydetti.

"RUSYA, DONBAS HALKINI SAVUNUYOR"

Rusya Devlet Başkanı, ayrıca Rusya’nın Ukrayna’ya “özel askeri operasyon” başlatma kararının zor bir süreç olduğunu belirtti.

Rusya'nın askeri operasyonunun Donbas halkını savunmak için olduğunu söyledi.

Putin, "Ukrayna’daki özel askeri operasyonun tüm görevleri gerçekleştirilecek. Askerlerimiz Rusya'nın güvenli kalkınma haklarını savunuyor” diye konuştu.

Putin, ayrıca Rusya'nın açık ekonomi olarak gelişmeye devam edeceğini vurguladı.

"RUSYA, UKRAYNA’NIN AB ÜYELİĞİNE KARŞI DEĞİL"

Putin, Ukrayna’nın Avrupa Birliğine (AB) olası üyeliğine dair, "AB, NATO gibi bir askeri örgüt değil. Her zaman söylediğim gibi, duruşumuz bu açıdan çok tutarlı ve nettir. Rusya buna karşı değil." dedi.

Ukrayna ekonomisinin çok büyük sübvansiyonlar gerektireceğini ve sonunda yarı bir sömürge ülke haline dönüşeceğini ileri süren Putin, cari harcamalar için bu ülkenin oldukça önemli destek alacağını, ancak bu desteğin uçak, gemi, elektronik gibi önemli endüstrileri düzeltemeyeceğini, çünkü Avrupa devletlerinin kendilerine rakip çıkarmak istemeyeceklerini söyledi.

Putin'den yaptırımlara sert tepki: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Uluslarası Ekonomi Forumunda konuştu. Rus lider 'Ekonomik krizin nedeni biz değiliz' dedi.

Kritik toplantı süresiz olarak ertelendi! Putin’in ‘aniden rahatsızlandı’ iddiası gündeme bomba gibi düştü Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yaklaşık 3 aydır devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında her gün yeni bir iddia ortaya atılırken, son gelen bilgi herkesi ürküttü. Telegram kanalı General SVR, Rus liderin komutanlarla yaptığı bir savunma toplantısının ardından aniden rahatsızlandığını iddia etti. Kremlin’den henüz iddialara bir cevap gelmezken, Putin’in sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.