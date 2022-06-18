Türkiye Gazetesi

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk, şu anda dünyanın en zengin insanı konumunda. Güney Afrika ve Kanada kökenli iş insanı, işiyle olduğu kadar özel hayatı ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor. Kendine has esprili bir dili olan Musk'ın Twitter'daki paylaşımları on binlerce beğeni alıyor. Yeni bir paylaşımla yine viral olmayı başardı.

Elon Musk, 1453 yılında gerçekleşen İstanbul'un fethine ilişkin esprili bir paylaşım yaptı ve İstanbul'un Fatih Sultan Mehmed tarafından fethedilmesine atıfta bulundu. Twitter'da paylaştığı görselde, son Roma imparatoru XI. Konstantinos Paleologos yatakta uzanıyor ve uyumak üzereyken, "Kapıyı kilitledim mi?" şeklinde kendine bir soru sorarak düşüncelere dalıyor. Söz konusu paylaşımın üzerinden 12 saat bile geçmeden 250 binden fazla beğeni aldı.

98 milyondan fazla takipçisi bulunan Musk'a, paylaşımı sonrası onlarca Türk'ten yorum geldi. Türkler, Musk'ın yayınladığı görseli beğenirken, Hristiyan dünyasından ise tepkiler gecikmedi. Paylaşımın altındaki yorumlara bakıldığında, özellikle Yunanların 'Yunanca' tweetlerle Musk'a tepki gösterdiği görülüyor.

Eleştirilere tahammül edemedi... Elon Musk, SpaceX çalışanlarını kovdu ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times'ın haberine göre, Elon Musk kendisini eleştiren SpaceX çalışanlarını işten çıkardı. İlk olarak dün yayınlanan açık mektupta çalışanlar, patronları Elon Musk'ın Twitter paylaşımlarından ötürü davranışını 'sık sık dikkat dağıtan ve utandıran bir kaynak' olarak göstermişti. SpaceX'in bu eylemleri kınaması gerektiğini belirtmişlerdi.

Elon Musk'tan flaş karar: Twitter, TikTok'a benzeyecek Elon Musk, Twitter çalışanları ile yaptığı toplantıda önemli konulara değindi ve platform çalışanlarının sorularını cevapladı. Twitter'ı büyük bir dönüşüm sürecine sokmak isteyen Musk, bot/sahte hesaplardan temizlemeyi, gerçek kullanıcı sayısını artırmayı ve özgür konuşmaya daha fazla alan açarken, kârı da üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. İşte toplantıdan bazı satır başlıkları…