Türkiye Gazetesi

Brezilya'da araştırma yapan 57 yaşındaki İngiliz gazeteci Dom Phillips ve araştırmacı Bruno Pereira geçtiğimiz hafta Amazonas eyaletinin Javari bölgesinde kaybolmuş, ikiliden bir daha haber alınamamıştı.

Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarının ardından ikilinin cansız bedenlerine ulaşılırken, cinayete karışan 3. şüpheli de bugün tutuklandı.

CİNAYETE KARIŞTIĞINI İTİRAF ETTİ

Amazonas'ın Atalaia do Norte kentindeki karakola teslim olan Jeferson da Silva Lima isimli şahıs verdiği ifadede, cinayetlere karıştığını itiraf etti ancak kendisinin kimseyi vurmadığını söyledi.

VURARAK ÖLDÜRMÜŞLER

Polis, Phillips ve Pereira'nın av tüfeğiyle vurulduğunu, Pereira'nın kafasına 1 kez, göğsüne ve karnına 2 kez ateş edildiğini, Phillips'in ise gövdesinden vurularak hayatını kaybettiğini bildirdi.

Polis, İngiliz gazeteci ve araştırmayı öldürdüğünü itiraf eden Amarildo da Costa Oliveira adında bir balıkçı ve kardeşi Oseney da Costa'yı tutuklamıştı.

Bir ay önce Amazonlar'da kaybolmuşlardı! İki küçük çocuk tesadüfen bulundu Brezilya'daki Amazon ormanlarında yaklaşık bir ay önce kaybolan 6 ve 8 yaşındaki kardeşler, evlerinin yaklaşık 6 kilometre uzağında ağaç kesen bir kişi tarafından bulundu.

Amazon Ormanları petrole bulandı: Bir kez daha kirlendik Ekvator’da yaşanan boru hattı patlaması sonucu meydana gelen petrol sızıntısı, Amazon ormanlarına koruma altındaki bölgeye kadar yayıldı.