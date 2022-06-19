Türkiye Gazetesi

Türkiye ile Yunanistan arasındaki tansiyon son günlerde yükseldi. Yunanistan’ın ülkesindeki ABD üslerini arttırma kararı ve Ege’deki adaları silahlandırması ile birlikte Ankara ile Atina arasındaki gerginlik tırmandı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in Türkiye’yi ABD’ye ve AB’ye şikayet etmesine Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘benim için artık öyle biri yok’ diyerek tepki gösterdi. Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmeler ise tıkandı ve köprüler atıldı.

KÜSTAH AÇIKLAMALARA YENİSİ EKLENDİ

Avrupa’nın şımarık çocuğu olarak tarih sahnesinde yer alan Yunanistan’a Türkiye kanıtlar ve belgeler ile cevap verirken göçmenlere karşı insanlık dışı yaptığı eylemler karşısında batı ülkeleri sessiz kaldı. Yaşanan gerginlikler sonrası dünyada gözler Ege’ye çevrilirken Atina yönetimi ise küstah açıklamalarına yenisini ekledi.

YUNAN BAKANDAN TÜRKİYE’Yİ HEDEF ALAN AÇIKLAMA

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunan medyasına verdiği demeçte Türkiye ile yaşadıkları krize değindi. Dendias, ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesinin ancak Uluslararası Hukukun temel ilkelerine saygı temelinde sağlanabileceğini vurguladı, bu tür kilit temel ilkelerden biri "tüm devletlerin toprak egemenliğinin korunmasıdır" dedi. Sözlerine Türkiye’yi hedef alarak sürdüren Dendias, Türk provokasyonlarında eşi görülmemiş bir tırmanışla ve aynı zamanda neo-Osmanlı revizyonizminin yansıtıldığı alanda zaman zaman bir tırmanışla karşı karşıyayız" dedi.

“SESSİZ AMA GÜÇLÜ CEVAP VERİYORUZ”

Yaşanan tırmanışa güçlü ve sessizce cevap verdiklerini söyleyen Dendias, ülkesinin Ankara ile iletişim kanallarını açık tutma niyetini dile getirirken samimi olduğunu vurguladı.

Miçotakis'ten 'Yunanistan başının çaresine baksın' diyen Erdoğan'a ılımlı çağrı Gerilen Ankara-Atina ilişkileri sonrası Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile ilgili "Artık başının çaresine baksın" diyen Erdoğan'a Miçotakis'ten diyalog mesajları geldi. Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerle ilgili yorumda bulunan Miçotakis, "Her zaman iletişim kanallarını açık tutarak sakin sulara yeniden geleceğimizi düşünüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a rest: Başının çaresine baksın Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı çıkışı gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Atina ile Ege Adaları arasındaki gerginlik ile ilgili sorulan soruya 'Dürüst siyasetçi karşımda olmadığı sürece görüşmeyeceğimi söyledim. Yunanistan başının çaresine baksın." ifadelerini kullandı.