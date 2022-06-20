Türkiye Gazetesi

Japonya Denizi kıyısındaki Ishikawa Eyaleti'nde 5,4 büyüklüğündeki depremden bir gün sonra Pazartesi günü Japonya'nın merkezinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Meteoroloji Ajansı, Pazartesi günü yerel saatle 10:31'de meydana gelen depremin ardından herhangi bir tsunami uyarısı yapılmadığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre yaralanma kaydı bulunmuyor. Merkezi hükümet, Hokuriku Electric Power'ın Ishikawa'daki Shika tesisi de dahil olmak üzere bölgedeki nükleer enerji tesislerinde herhangi bir anormallik rapor edilmediğini söyledi. Bunun yanı sıra bölgedeki hızlı tren hizmetlerinin etkilenmediği de duyuruldu.

Kabine Baş Sekreteri Hirokazu Matsuno, önümüzdeki hafta boyunca, özellikle ilk depremden sonraki ilk iki veya üç gün boyunca, daha büyük depremlerin gerçekleşebileceği konusunda uyardı. Basın toplantısında Matsuno, "Maksimum sismik yoğunluğu 6 veya daha düşük olan daha fazla depreme hazır olun." dedi.

Ishikawa valiliği hükümeti, Pazar günkü depremden sonra Suzu'daki Kasuga Tapınağı'ndaki torii taş kapısının çöktüğünü ve şehirde kırık pencere camları ve düşen çatı kiremitlerinin de rapor edildiğini söyledi. Mağaza müdürü, depremin etkisiyle şehirdeki bir marketin raflarından içeceklerin, dergilerin ve kitapların düştüğünü belirterek depremin şiddetini tanımladı.

İşikawa'da dün meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde 6 kişi yaralanmıştı.

Gece yarısı Ege Denizinde korkutan deprem AFAD'dan alınan bilgiye göre Ege Denizi'nde saat 02.24'te 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Van'da 3.7 büyüklüğünde deprem Van'ın Tuşba ilçesinde saat 23.52'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.