Türkiye Gazetesi

İngiltere’de bir televizyon programında konuşan Prens William, üniversite hayatıyla ilgili olarak samimi itiraflarda bulundu. İskoçya’da St Andrews Üniversitesi’nde sanat tarihi bölümünde okuyan William, Rönesans dönemi sanatı derslerini keyifle dinlediğini ama konu modern sanatlara gelince sıkıntıdan uyukladığını söyledi.

“DERSLERDE UYUYORDUM BU YÜZDEN BÖLÜM DEĞİŞTİRDİM”

Cambridge Dükü William, “Derslerde uyurdum. Korkunçtu. Bu yüzden bölüm değiştirdim” dedi. İngiltere’de tahtın ikinci sıradaki varisi William, üniversitede coğrafya bölümüne geçti ve 2005’te o dalda mezun oldu.