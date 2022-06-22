Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası enerji fiyatları tavan yaptı. Bu durum sonrası dünyanın hemen hemen her yerinde enerji krizin yaşanmaya başladı. Savaştan en çok da petrol etkilendi.

ABD'de de fiyatlar tarihi rekora doğru ilerlerken Başkan Joe Biden, Beyaz Saray'da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Biden, ülkede artan benzin fiyatlarıyla mücadele amacıyla federal benzin vergisinin eylüle kadar 3 ay süreyle askıya alınması için Kongre'ye çağrıda bulundu.

ÜRETİM REKORUNA RAĞMEN PETROL FİYATLARI DÜŞMÜYOR

Eyaletleri de benzer şekilde bir süreliğine vergi muafiyeti yapmaya davet eden Başkan Biden, petrol şirketlerine de seslenerek "Ülkede enerji üretimi rekor kırdı. Demek ki problem petrol üretiminde değil. Buradan petrol endüstrisini, daha çok petrol rafine etmeye davet ediyorum. Böylece halkın üzerindeki yükü bir nebze alabiliriz" dedi.

YİNE PUTİN'İ SUÇLADI

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Joe Biden, bütün dünyada yükselen petrol fiyatlarından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu. Biden, ABD'deki herkesin Ukrayna'ya destek için birlik olduğuna işaret ederek "Bugün beni ABD'deki yüksek petrol fiyatları için eleştiren Cumhuriyetçiler, şimdi bana Ukrayna'yı desteklediğim için yanlış yaptığımı mı söylüyorsunuz? Putin'e karşı durduğum için yanlış yaptığımı mı söylüyorsunuz?" ifadesini kullandı.

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