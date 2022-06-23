Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Lapid ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi. Lapid'i havalimanında Ankara Vali Yardımcısı Mustafa Erkayıran ve diğer yetkililer karşıladı.

Ziyaret kapsamında Lapid, bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya gelecek. Heyetler arası görüşmenin ardından Lapid ve Çavuşoğlu, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

16 YILDAN SONRA İLK KEZ GERÇEKLEŞTİ

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ziyaret çerçevesinde yapılacak temaslarda, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alınacağı belirtilmişti. İsrail'den Türkiye'ye 16 yılın ardından ilk kez dışişleri bakanı seviyesinde ziyaret gerçekleşiyor.

Eski İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni, Mayıs 2006’da Ankara’yı ziyaret etmişti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 24-25 Mayıs'ta Filistin ve İsrail’i kapsayan 2 günlük ziyaret gerçekleştirmişti.

İsrail'den Hizbullah ve Lübnan'a uyarı: Ağır bedel öderler İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ülkesine karşı olası bir operasyona ilişkin, Hizbullah ve Lübnan devletini açık açık uyardı ve "Hizbullah ve Lübnan devleti ağır bedel ödeyecektir" dedi.

İsrail Başbakanı Bennet 'Siyasi istikrarsızlık dönemindeyiz' diyerek duyurdu İsrail Başbakanı Bennett'ten flaş bir açıklama geldi. Başbakanlık Basın Ofisi'nin açıklamasına göre, Naftali Bennett, İsrail'in 'siyasi istikrarsızlık döneminde' olduğunu ama 'güvenlik istikrarının korunması gerektiğini' açıkladı.