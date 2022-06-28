Türkiye Gazetesi

G7 Liderler Zirvesi'nin önemli bir zamanda düzenlendiğini belirten Olaf Scholz, "Bu zirve Rusya’nın saldırganlığına karşı birlikteliğimizi ve kararlılığımızı gösterdi." diyerek Rusya'ya gözdağı verdi. Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya askeri harekat başlattığını ve işgale giriştiğini belirten Scholz, 4 ayı geride bıraktıklarını, G7 olarak bu savaşı kınadıklarını vurguladı.

Almanya Başbakanı Rus askerlerinin Ukrayna’nın Kremençuk kentindeki Amstor Alışveriş Merkezi'ne yönelik gerçekleştirdiği dünkü saldırıyı da kınadı ve savaşın acımasızlığını gösterdiğini belirtti. G7 ülkelerinin Ukrayna’yı desteklediğini tekarladı.

DÖNÜM NOKTASI

G7 Liderler Zirvesi'nde işgali konuştuklarını belirten Olaf Scholz, "Ben bunu dönüm noktası olarak niteledim. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Savaşın öncesindeki döneme geri dönüş olmayacağını ve olamayacağını hepimiz biliyoruz. Hepimiz için önümüzde bir belirsizlik dönemi olduğu açıktır. Bu meydan okuyucudur ve bundan dolayı kararlılık ve birliktelik önemlidir." ifadesinde bulundu.

Scholz, G7 ve ortak ülkelerin ortak eylem için fikir birliği ortaya koyduğunu, bunun tüm katılımcılarla 'göz hizasında' gerçekleştiğini, burada demokratik ittifakların gücünün gösterildiğini kaydetti.

'PUTİN, SAVAŞI KAZANMAMALI'

Olaf Scholz, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Putin'in bu savaşı kazanmaması gerektiği konusunda hemfikiriz. Bu savaşta Putin ve rejimi için ekonomik ve siyasi maliyetlerini yüksek tutmaya ve yükseltmeye devam edeceğiz. Maalesef şu anda Rusya'nın değişmeyen vahşetle savaşı sürdürdüğünü gözlemliyoruz. Ukrayna ile adil bir anlaşma olmadan yaptırımların devam edeceği bilinmelidir. Dikte edilmiş barış diye bir şey olamaz."

Ukrayna’ya toplamda 29 milyar dolar bütçe yardımı ve 2,9 milyar dolar insani yardım yapılacağını aktaran Scholz, ayrıca Ukrayna’ya silah yardımının süreceğini kaydetti. Olaf Scholz, Ukrayna'nın yeniden imarı konusunun da zirvede ele alındığını belirterek, Ukrayna için bir Marshall Planı gerektiğini ifade etti.

Çin'e de Rusya'ya uygulanan uluslararası yaptırımları aşmaması çağrısında bulunan Scholz, "Yaptığımız tüm görüşmelerde bunda ısrar ediyoruz." dedi. Bunun yanı sıra, G7'nin Rusya'ya olan petrol ve gaz bağımlılığını azaltmak ve yenilenebilir enerjileri teşvik etmek istediğini belirtti.

İKLİM KULÜBÜ KURULABİLİR

İklimi koruma konusunda bir İklim Kulübü oluşturma fikrinin desteklenmesinden dolayı oldukça memnuniyet duyduğunu dile getiren Scholz, "İklim hedeflerine ulaşmak için hırslı olmaya ihtiyacımız var." dedi.

Almanya Başbakanı Scholz, dünyadaki açlıkla mücadele edeceklerini aktararak, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasıyla bu konudaki zorlukların arttığını ifade etti. Scholz, "Bu, Rusya'nın savaşıdır ve şu anda dünyadaki birçok insanın kendilerini ve ailelerini artık besleyemeyeceği endişesini duymalarına neden olmaktadır." dedi. Dünyada 345 milyon insanın yeterince yiyeceği olmadığının bilindiğine işaret eden Scholz, iklim krizi, Kovid-19 salgını ve Ukrayna’daki savaşın bu sıkıntıyı daha da arttırdığını aktardı. Scholz, bu konuda eyleme geçeceklerini belirterek, bundan dolayı "gıda güvenliği için küresel ittifak" oluşturduklarını kaydetti.

Ukrayna'da 3 günlük yas ilanı: Kremençuk saldırısında ölenlerin sayısı artıyor Ukrayna’nın Poltava Bölge Askeri Yönetimi Başkanı Dmitriy Lunin, Rus güçleri tarafından hedef alınan Kremençuk kentindeki Armstor Alışveriş Merkezi'ne yönelik saldırı hakkında bilgi verdi. Telegram kanalından yaptığı açıklamada, füzeyle vurulan alışveriş merkezinde hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e çıktığını ve 36 kişinin ise halen kayıp olduğunu belirtti.

Almanya Başbakanı Scholz: AB genişlemeye kendisini hazırlamalı Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği'nin (AB), kendisini genişlemeye hazırlaması gerektiğini söyledi. Scholz, Ukrayna’ya adaylık verilmesine ilişkin de açıklamalar yaptı.