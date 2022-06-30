Türkiye Gazetesi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı’nın ardından basın toplantısı düzenledi.

"2020 YAZI TEKRAR YAŞANMAYACAK"

Türkiye’nin NATO’daki önemine değinen Miçotakis, Yunanistan ile Türkiye arasındaki farklılıkların çözümü için uluslararası hukukun referans olabileceğini söyledi.

"Sahada hareketlilik olabilir mi?" sorusunu yanıtlayan Miçotakis, “Sahada hareketlilik yaşamayacağımızı tahmin ediyorum. 2020 yazı tekrar yaşanmayacaktır” dedi.

TÜRKİYE'NİN ABD'DEN F-16 ALIMI

Miçotakis, F-35 ve F-16 savaş uçakları satışlarına ilişkin, “Türkiye’nin F-16 uçaklara ilgisi ve Yunanistan’ın F-35 talebi, ABD Kongresini ilgilendirir. Biz, ABD’den bir talepte bulunduk, bu uçaklar onaylansa dahi 2028’den önce alabileceğimizi tahmin etmiyorum. Bu süreçte biz de mali yeterliliğe sahip olacağız” ifadelerini kullandı.

TURKAEGEAN/TÜRK EGESİ CEVABI

Yunan Başbakan Miçotakis, Türkiye’nin turizm kampanyalarında Turkeagean’ı kullanmasının Yunanistan’da nasıl değerlendirildiğine yönelik soruya, “Elbette hükümetimiz yasal olarak cevap verecektir” dedi.

"HAKLI GEREKÇELERİ VAR"

Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında varılan memoranduma değinen Miçotakis, Türkiye’nin terör terörle mücadelede geçmişten günümüze önemli mücadeleler verdiğini belirterek, “Türkiye’nin terör örgütleri ve Avrupa’daki uzantıları konusunda hukuki haklı gerekçeleri var” dedi.

Erdoğan'dan NATO zirvesinde gazeteciye ayar: Biz bunları yutmayız Madrid'de düzenlenen NATO zirvesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan basın açıklaması yaptı. Erdoğan, 'Türkiye en fazla gazeteciyi gözaltına alan ülke konumunda. Bu konuda görüşleriniz nedir?' diye soru soran gazeteciye de ayar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO liderlerine izletti: Türkiye'nin terörle mücadelesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen 'terörizm' konulu oturuma katıldı. Erdoğan, katıldığı oturumda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Türkiye’nin terörle mücadelesinin anlatıldığı videoyu liderlere izletti.