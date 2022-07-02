Türkiye Gazetesi

Maaşı yanlışlıkla yaklaşık 330 kat fazla yattı. 500 bin Peso yerine 165 milyon 398 bin 851 Peso aldı.

Şilili çalışan kayıplara karıştı.

Gıda üretim tesisinde çalışan kişi, önce durumu işverenine bildirdi, farkı iade edeceğini söyledi. Ancak bir daha ortaya çıkmadı.

İşveren çalışan hakkında dava açmaya hazırlanıyor.

İkinci ‘Tosuncuk’ vakası: 110 bin kişiyi dolandırıp kayıplara karıştı Altın ve elmas satın alarak para kazanma vaadiyle 110 bin kişiyi dolandırıp kayıplara karışan mücevher firması “Cancri Jewellery” hakkındaki şikayetler sonrası Antalya, Trabzon, Yalova, İstanbul ve İzmit olmak üzere 5 bölgede şubelerine haciz işlemleri başlatıldı.

Bakırköy'de banka soygunu: 25 bin TL çalarak kayıplara karıştı Bakırköy’de bir banka soygunu yaşandı. Hırsız önce güvenlik görevlisini rehin aldı, sonra da 25 bin TL’yi çalarak kayıplara karıştı.