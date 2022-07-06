Türkiye Gazetesi

Meksika'daki hayvanat bahçesindeki görüntüler tepki topladı. 35 yaşındaki Meksikalı aktör Arturo Islas Allende, Black Jaguar White Tiger Foundation kurumunun başkent Meksiko’daki vahşi hayat merkezinde çekilen dehşet verici görüntüleri yayımladı.

AÇLIKTAN KENDİ KUYRUĞUNU YEDİ

Merkezde aslan ve kaplanların sefil şartlarda tutulduğu ve aç bırakıldığı görüldü. Yiyecek verilmediği için bir deri bir kemik kalan, ayakta durmaya mecal bulamayan ve açlıktan kendi kuyruklarını yiyen yırtıcıların görüntüleri yürek burktu.

Hayvanlara “soykırım” uygulandığını iddia eden Allende, bu duruma acilen son verilmesini istedi. Merkezde, hayvanat bahçeleri ya da sirklerde kötü muamele gördüğü için el konulan hayvanlar tutuluyor. Bunların oradaki durumlarından çok daha feci halde oldukları kaydedildi.

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