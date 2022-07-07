Türkiye Gazetesi

Rus lider Vladimir Putin'in verdiği askeri harekat emri sonrası Rus ordusu, Ukrayna topraklarında işgal girişimine başladı. 24 Şubat'ta başlayan işgal aylardır sürerken, birçok yaptırıma maruz kalan Rusya'nın en büyük destekçisi olarak Çeçen lider Ramazan Kadirov dikkat çekiyor.

Putin'in sağ kolu olarak bilinen ve Rusya'nın en büyük işbirlikçilerinden olan Kadirov'un saha komutanı, savaşa dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kadirov'un Ukrayna'daki saha komutanı, yaptığı açıklama ile "Avrupa'yı ele geçirmek" istediklerini belirtti. Ukrayna'da Çeçen birliklerini yöneten komutan, "Putin dur demez ise Berlin'e kadar ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"PUTİN DUR DEMEZ İSE BERLİN’E KADAR İLERLEYECEĞİZ"

Kırım Türkü gazeteci Gülsüm Khalilova, sosyal medya hesabından konuya dair bir video paylaştı. Khalilova, Kadırov'un Ukrayna'daki saha komutanının "Putin dur demez ise Berlin’e kadar ilerleyeceğiz" dediğini belirtti.

Khalilova'nın paylaşımı şöyle: "Kadırov'un #Ukrayna'daki saha komutanı: Putin dur demez ise Berlin’e kadar ilerleyeceğiz"

MİLYONLAR YERİNDEN EDİLDİ

Rusya'nın saldırıları 4 ayı aşkın süredir devam ederken Ukrayna'da binden fazla okul, yüzlerce hastane ve binlerce kilometrelik yol kullanılamaz hale geldi. 14 milyon kişi ise yerinden edildi.

Çeçen lider Kadirov'dan Polonya'ya tehdit: 6 saniyede görürsünüz Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, Ukrayna'ya destek veren Polonya'yı Ukrayna’ya verdiği destek nedeniyle askeri saldırı düzenlemekle tehdit etti.