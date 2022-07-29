Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna’dan Polonya’ya 500 binden fazla mülteci sığındı. Birleşmiş Milletler (BM) Göçmen Hakları Uzmanı Felipe Gonzalez Morales Polonya'nın milyonlarca Ukraynalı mülteciye kucak açtığını ancak üçüncü ülke vatandaşlarının aynı yardımı alamadığını açıkladı

Morales, Polonya ve Belarus'a yaptığı ziyaretin ardından düzenlediği basın toplantısında, Polonya'nın 2 milyondan fazla Ukraynalı mülteciye ev sahipliği yaptığını anımsatarak, bu kişilere çalışma izninin yanı sıra sağlık ve eğitim hizmeti sunduğunu belirtti.

Polonya'nın Ukrayna-Rusya Savaşından kaçan üçüncü ülke vatandaşlarına farklı davrandığını ifade eden Morales, "Bu çifte standartlı yaklaşım, (mültecilerin) ayrımcılığa uğradıkları hissine yol açmıştır." dedi.

‘PRATİKTE YOK’

Morales, Polonya yasalarının izin vermesine rağmen Ukrayna'da tecavüze uğrayan kadınların Polonya'da kürtaja erişiminin "pratikte" olmadığını savundu. Polonya-Belarus sınırında 19 kişinin öldüğüne ve birçok mültecinin kayıp olduğuna dikkati çeken Morales, Polonya'nın göçmenleri Belarus'a zorla geri gönderdiğine vurgu yaptı.

Morales, "Göçmenler her iki tarafın inkar etmesine rağmen bugün hala ileri geri itiliyor. Polonya'nın çelik duvar örmesinin ardından bölgeye muhabir, sivil toplum ile insani yardım kuruluşu temsilcilerinin erişimi de iyice sınırlandırıldı. Dolayısıyla oradaki göçmenlerin durumunu anlamak da zorlaşıyor." diye konuştu.

Hamile kadın ve çocukların her iki tarafta da aylarca gözaltında tutulduğuna dikkati çeken Morales, "İhlal edilen uzun bir insan hakları listesi var." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'dan Polonyalılara 'özel yasal statü' Ukrayna'da Polonya vatandaşlarına 'özel yasal statü' verildi. Böylelikle Polonya vatandaşlarına 18 ay boyunca bulunma, çalışma ve iş yapma hakkı verilmiş oldu.

Polonya Güney Kore’den tank ve obüs satın alacak Polonya, Ukrayna’ya yaptığı yardımlar sonucu oluşan askeri alanda açığı kapamak için tank ve obüs alacak. Polonya, Güney Kore’den 980 tank, 648 kundağı motorlu K9 zırhlı obüs ve 48 FA-50 savaş uçağı satın alınacağını açıkladı.

Ukrayna'dan sonra hedefte olduğu düşünülüyordu: Polonya'dan Rusya'ya 'güç' gösterisi Rusya'nın hedefinde aldığı ülkelerden biri olarak görülen Polonya, Rusya'nın "güçlüleri değil zayıflık gösterenlerini vurduğunu" söyleyip, "Bizden daha güçlü bir ordu olmayacak" diyerek gözdağı verdi.