Türkiye Gazetesi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan'da elektrik dışında bir diğer sorunun doğal gaz olduğuna dikkati çekerek, "Herkes silisyum ve terbiyum peşinde koşarken, biz kendi petrolümüzden vazgeçtik. Susup başkalarına ayak uyduruyoruz." dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ağustos ayından martın sonuna kadar ülkesini çok zor bir dönemin beklediğini ifade ederek, Sırbistan'da olağanüstü hal yaşanacağını söyledi. Ülkedeki yerel bir televizyon kanalına konuşan Vucic, Sırbistan'ın birçok yerinde su sıkıntısı yaşandığını belirtti.

Vucic, "Elektrik fiyatları Avrupa'da rekor seviyeye ulaştı. Vatandaşlarımız bu fiyatın on dörtte birini ödüyor. Devletimiz bu konuda üzerine düşenden çok daha fazlasını yapıyor." dedi.

Sırbistan'ın ağustosun başından martın sonuna kadar çok zor bir dönemden geçeceğini vurgulayan Vucic, "Resmi olarak ilan etmesek de ülkemizde olağanüstü hal olacak." diye konuştu.

Vucic, Sırbistan'da elektrik dışında bir diğer sorunun doğal gaz olduğuna dikkati çekerek, "Herkes silisyum ve terbiyum peşinde koşarken, biz kendi petrolümüzden vazgeçtik. Susup başkalarına ayak uyduruyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Listeye bir ülke daha eklendi: Türkiye ve Sırbistan vatandaşları, her iki ülkeye kimlikle gidebilecek Türkiye'nin kimlikle girebileceği ülkelere bir yenisi daha eklendi. Bu bağlamda alınan bilgiye göre Sırbistan hükümeti, Türkiye ile kimlikle geçiş uygulamasına ilişkin kararı yürürlüğe koydu.

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