Türkiye Gazetesi

BM Genel Merkezi'nde konuşan Guterres, 26 Şubat'tan bu yana Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan ayrılan ilk ticari gemi olan M/V Razoni'nin hareketi için memnuniyetini dile getirdi. Guterres, Ukrayna'dan ilk tahıl gemisinin ayrılmasına ilişkin, "Bu çabaları takdir ediyorum ve Türkiye'ye liderliği için minnettarım." dedi.

"KARADENİZ TAHIL GİRİŞİMİNİN İLK SOMUT SONUCUDUR"

Guterres, "Bu ticari gemi Razoni kıt olan iki malla yüklü: Mısır ve umut. Ailelerini beslemeleri Ukrayna limanlarının sorunsuz çalışmasına bağlı olan dünya çapında milyonlarca insan için umut. Geminin ayrılması, Karadeniz tahıl girişiminin ilk somut sonucudur." ifadelerini kullandı.

Tahıl gemisinin yola çıkmasının geçen hafta İstanbul'da BM himayesinde Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Türkiye'den temsilcilerle kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin muazzam bir kolektif başarısı olduğunu vurgulayan Guterres, "Taraflar, BM ve Türkiye'nin desteğiyle bu dönüm noktasına ulaşmak için yorulmadan çalıştılar." dedi.

Genel Sekreter, "Bu çabaları takdir ediyorum ve Türkiye'ye liderliği için minnettarım. Bugün Odessa'da tanık olduklarımız önemli bir başlangıç noktasıdır." şeklinde konuştu.

Bu çabaların küresel gıda pazarlarına rahatlama ve istikrar getireceğine işaret eden Guterres, kıtlığın eşiğindeki insanların hayatta kalabilmek için bu anlaşmalara ihtiyaç duyduğuna vurgu yaptı.

BM’den Türkiye’ye ‘tahıl koridoru’ övgüsü Birleşmiş Milletler, Ukrayna limanlarından tahıl ürünlerinin güvenli sevkiyatını sağlamak için Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin hızlı çalışmasının "Türkiye'nin sağladığı değerli destek sayesinde mümkün olduğunu" bildirdi.

BM'den Türkiye'nin iş birliği mesajına destek: Duhok meselesini Irak ile görüşmeye hazır Duhok’ta gerçekleşen saldırının netleşmesi için Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, açıklama yaptı. Hennis-Plasschaert, "Türkiye'nin tam olarak ne olduğunu belirlemek için Duhok sorununu Irak ile birlikte ele almaya hazır olduğunu" bildirdi.