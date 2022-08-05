Türkiye Gazetesi

Türkiye, Suriye’nin kuzeyine askerî operasyon sinyali verirken, Ankara-Moskova hattında diplomasi trafiği hız kazandı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için bugün Soçi’ye gidiyor. Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin Suriye konusundaki talep, beklenti ve hassasiyetlerini Rus mevkidaşına iletecek. PKK/YPG’nin sadece Türkiye için değil, Suriye başta olmak üzere bölge ülkeleri için tehdit olduğunu vurgulayacak. Rejim güçlerinin İdlib’deki ateşkes ihlalleri, radikal örgütlerin saldırı ve eylemlerine karşı alınacak tedbirler de görüşmenin ana gündem maddeleri olarak öne çıkıyor. Karadeniz’de açılan tahıl koridoru ve bu koridorunun işleyişi ile İstanbul’da kurulan Tahıl Koridoru Koordinasyon Merkezinin çalışmaları ve gerilimin yeniden tırmandığı Dağlık Karabağ’da yaşanan tartışmalar da masada... Görüşme öncesi konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iki liderin Karabağ’daki son gelişmeleri de konuşulabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KPSS talimatı: İnceleme başlatıldı Hafta sonu yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'nda bazı soruların bir yayınevinin denemelerindeki sorularla aynı olduğu iddiası tartışmalara neden olurken ÖSYM'den konuyla ilgili yalanlama gelmişti. Sosyal medyada sınava girenler, sınavın iptal edilmesini isterken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu'na konunun araştırılması talimatını verdi.