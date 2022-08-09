Türkiye Gazetesi

Ukrayna ve Rusya arasında 2022'nin şubat ayından günümüze kadar süren saldırılar devam ediyor. Birçok Avrupa ülkesi Rusya'ya Ukrayna'ya saldırdığı için yaptırım uyguladı ve Rus ekonomisi hedef alındı. Rusya ise Avrupa'nın bu yaptırımlarına aynı şekilde yaptırımla karşılık vermiş ve Avrupa'ya doğal gaz akışını hemen hemen kesmişti. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında nükleer silah kullanabileceği daha önce de söz konusu olmuş ancak Rusya henüz bu nükleer silahı kullanmadı. Ancak eski İngiliz bir general yaptığı açıklamada önümüzdeki seneye kadar Rusya'nın Ukrayna'ya nükleer silah kullanabileceğini söyledi.

Daha önce İngiltere ordusunda Ortak Kuvvetler Komutanlığı yapan Sir Richard Barrons, Rusya’nın 2023 ilkbaharına kadar Ukrayna’da nükleer silah kullanma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Ukrayna’daki savaşın altı aydır devam ettiğini belirten eski general, önümüzdeki baharda beklenen daha geniş çaplı Ukrayna saldırılarının Rusya tarafından ele geçirilen toprakların kurtarılmasına yol açabileceğini ifade etti.

'77 SENE SONRA İLK VAKA OLUR'

Eski generale göre savaşın kaybedilmekte olduğuna kanaat getirmesi halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zafer için nükleer silah kullanmaya karar verebilir. 39 senelik görevden sonra İngiltere ordusundan 2016’da emekli olarak ayrılan Barrons, ABD’nin Japonya’da Hiroşima and Nagasaki’ye atom bombası atmasına işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

“Gerçekleşirse bu, 77 sene aradan sonra dünyada nükleer silahların kullanıldığı ilk vaka olur. Muazzam bir tabu yıkılmış olur. Ruslar, kendi açılarından bunun haklı olduğunu düşünürse bu ihtimal imkansız değildir” dedi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den tahıl koridoru açıklaması Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, tahıl sevkiyatının yapılacağı Çornomorsk limanını ziyaret ederek, “Ukrayna tarafı tamamen hazır. BM ve Türkiye’ye işaret gönderdik. Ordumuz güvenlik durumunu garanti ediyor. Altyapı Bakanımız, Türk tarafı ve BM ile doğrudan temas halinde, onlardan sevkiyata başlayabileceğimize dair işaret bekliyoruz” dedi.

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