Ülkenin güney sahilindeki Zeeland'da çıkan yangına helikopterle havadan müdahale edildi.
Yangından etkilenen bölgedeki tatilciler tahliye edildi, sahil yolu trafiğe kapatıldı.
Avrupa'da aşırı sıcaklıklar ve kuraklık orman yangını riskini arttırıyor.
Manisa'da orman yangını: 12 saat sonra kontrol altına alındı Manisa’nın Soma ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan, havadan ve karadan müdahale edilen orman yangını 12 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Ayvacık’ta orman yangını Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde zirai alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Aralıksız devam eden yangınla mücadele sonrası alevler kontrol altına alındı.