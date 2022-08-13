Türkiye Gazetesi

ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki Garden City Plajı'na giden 63 yaşındaki Tammy Perreault isimli kadının göğsüne rüzgar nedeniyle uçan bir plaj şemsiyesi saplandı. Dün öğle saatlerinde yaşanan olayda talihsiz kadın ağır yaralandı.

Yetkililer, hastaneye kaldırılan kadının bir saat sonra göğüs travması nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Plaj şemsiyeleri, kuma ve taşa çakılabilmeleri için sivriltilmiş bir uca sahip. Bu nedenle rüzgarın şiddetlenmesi halinde zaman zaman havalanarak kazalara neden olabiliyor.

YILDA 3 BİN KİŞİ PLAJ ŞEMSİYESİNDEN YARALANIYOR

ABD Tüketim Ürünleri Güvenliği Komisyonu verilerine göre, ABD'de her yıl yaklaşık 3 bin kişi plaj şemsiyeleri nedeniyle yaralanıyor.

Horry County Acil Durum Yönetimi sözcüsü Thomas Bell, yerel haber kanalı WMBF'ye yaptığı açıklamada geçmişte de benzer olayların yaşandığından söz etti.

ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu ise, 2010'dan 2018'e kadar yaklaşık 2.800 doğrulanmamış plaj şemsiyesiyle ilgili yaralanma olduğunu tahmin ediyor.

Doğum birini plajda, diğerini uçakta yakaladı Doğumlar bazen vaktinden önce gerçekleşebiliyor ve anne adaylarını çok hazırlıksız yakalayabiliyor. Kirsty Nott isimli kadın Galler’de plajda doğumun eşiğine gelirken Sheryl Pascua adındaki anne adayı da Filipinler’e giden yolcu uçağında doğum yaptı.